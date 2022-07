Locho Loccisano reaccionó con filosos posteos a la traición de Lissa Vera

La cantante sorprendió al animador durante el Todos contra Todos y su voto fue decisivo para definir la próxima H

“Creo que Lissa Vera es capaz de traicionarme”, anticipó Locho Loccisano en el último Todos contra Todos de El Hotel de los Famosos. Minutos antes había discutido en el cuarto de huéspedes sobre la estrategia de votación que aplicaría cada uno, y el animador se dio cuenta de que tenía muchas chances de que lo elijan para ir a la H. Cuando parecía que ya no quedaban vestigios de aquel grupo autodenimado La Familia -comandado por Chanchi Estévez en sus comienzos-, la cantante volvió a unir fuerzas con Alex Caniggia y Martín Salwe para concretar un inesperado regreso.

Mientras todo esto ocurría en el reality que se emite por la pantalla de El Trece, el nombre de la cantante de Bandana se posicionó en las tendencias de Twitter. “Honestamente no quiero votar ni Alex ni a M a rtin, entonces lo que me queda es que mi voto es para Locho”, fue el argumento de la artista para nominar a Loccisano, quien había sufrido una lesión en el pie durante el laberinto contra Walter Queijeiro. La indignación del participante quedó a la vista en la expresión de su rostro, y detrás de cámaras fue aún más contundente: “Fue una infiltrada, fue una espía durante todo este tiempo; volvió la familia y me traicionaron”.

Los posteos de Locho Loccisano tras el voto "traidor" de Lissa Vera

Locho Loccisano recordó que cumplió su palabra y se tatuó la firma del Turco García en el tobillo

“Es muy fuerte ir al laberinto, después ir al hospital, volver y que me voten”, sostuvo en el backstage. Sin embargo, su descargo continuó a través de fuertes posteos en su cuenta de Instagram. “Pf, qué decir...¡Díganlo ustedes!”, escribió en una storie, dejando entrever los sentimientos encontrados que lo invadieron al revivir lo que pasó. Así empezó a replicar los posteos de sus seguidores, e hizo hincapié en una frase en particular: “No odies al traidor, míralo como el perdedor de una de las facultades más bellas que la raza humana posee: la lealtad”.

También le dedicó algunas palabras a Claudio El Turco García, quien fue su confidente y amigo durante su paso por el programa. “Querido Turco: mirar el pasado, pensar e intervenir en el presente. ¡Cómo no la vi!”, se preguntó, ofuscado por su ingenuidad al creer que la relación de amistad que había entablado con Lissa implicaba el respeto por aquel acuerdo que hicieron cuando ella ganó la inmunidad. “Vos en la vida podés hacer lo que quieras, pero la palabra es la palabra”, le había dicho antes de la votación cara a cara, y demostró su pensamiento al cumplir la promesa que hizo durante uno de los juegos, y tatuarse la firma de García en el tobillo.

Locho Loccisano mostró cómo tenía el pie el día que se lesionó en El Hotel de los Famosos

“Mi familia: de la que nunca tuve dudas”, sentenció Locho, con varias postales junto a su hermana Belén, su madre, Mónica Meroni, y su padre, Francisco Loccisano. Además publicó dos fotos de su pie, visiblemente inflamado por el esguince en el dedo gordo, y criticó que sus compañeros una vez más hayan desconfiado del diagnóstico: “¿Exagerado yo?”. Al mismo tiempo, Salwe posteó en su perfil una historia de Chanchi Estévez celebrando el regreso de La Familia: “¡Épico, ardan!”.

Las publicaciones de Chanchi Estévez y Martín Salwe, contrapuestas a las de Locho Loccisano

Aunque el ex Combate permanece en el reality y deberá enfrentarse a Queijeiro en la temida H, llaman la atención sus publicaciones de Instagram. Por más que muchos exparticipantes ya confirmaron en distintas entrevistas que las grabaciones finalizaron porque estaban adelantados a los tiempos de emisión, aseguraban que el acuerdo con la producción era mantener el silencio hasta que estuvieran fuera de la competencia. Anteriormente Locho ya había celebrado su cumpleaños y lo sorprendieron las cámaras de LAM en su hogar, algo que molestó a sus excompañeros.

SEGUIR LEYENDO: