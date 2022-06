Roberto Piazza: “Yo tenía seis años y mi hermano 25 cuando hizo la primera violación a mi cuerpo y alma″

Roberto Piazza recordó su dura infancia

Roberto Piazza abrió su corazón en una charla a fondo con Leandro Rud en la que recordó la parte “maravillosa” de su niñez en Santa Fe, pero también la “diabólica”, como él las definió. Además, contó que en tres ocasiones se quiso quitar la vida.

“Mi infancia tuvo una parte maravillosa y otra fea, diabólica”, comenzó el diseñador en La Noche, por C5N, y sobre los buenos recuerdos, puntualizó: “Me crié en Santa Fe, en una escuela de provincia, en el río, me tiraba de cabeza y ahora me daría miedo. Teníamos una posición económica muy buena, mi vieja hija de ricos y mi papá ingeniero electromecánico. Mi abuelo inmigrante era un prestamista mafioso”.

Sobre su padre, dijo que se levó bien hasta sus once años, cuando se enteró que éste tenía una amante: “La llevaba a mi casa y yo le decía tía, tenía una doble vida, con un hijo que se llamaba Roberto”. Luego puntualizó sobre o que definió como “la parte diabólica”: “Es con mi hermano, yo tenía seis años, cuando hizo la primera violación a mi cuerpo y alma, él tendría 25, me llevó al fondo de mi casa, había caballerizas, en una siesta, me acuerdo el olor, lo que me decía que me calle la boca, no entendía, me puso una falda campana plato de flores y siguió hasta mis 17″.

Una de las cosas más dolorosas para el modisto fue enterarse que todos en su círculo sabían lo que ocurría pero que nadie hacía nada por ayudarlo: “No solo la familia, sino la familia de la familia, todos sabían y nadie decía nada, mi viejo era machista y jodido, empezó a maltratar a mi vieja, se dio justo como un crack, dividida la familia entre el machismo de mi hermano y papá que trabajaban juntos y otros hermanos se casaron y dispararon, sabían y se hicieron los boludos”.

“Yo tenía una doble personalidad, lo oculto y lo que quería que sepan, hasta una novia tenía que nunca la toqué, yo salía, me divertía”, dijo sobre cómo durante su adolescencia intentó tener una vida como la de cualquier chico de esa edad a pesar de lo que ocurría puertas adentro.

Piazza contó a Rud que intentó quitarse la vida tres veces, la primera fue a sus 15: “Me quise suicidar, me pelee con todos, rompí vidrios, techo, me pegó mi hermano una trompada y mi papá un cachetazo y fue venganza diabólica la mía”. Los abusos de su hermano hacia él tuvieron su fin recién a sus 17: “Me quiso violar y lo cagué a trompadas, yo era el más débil, pero lo era a los seis”.

Sobre la segunda vez que quiso suicidarse, contó: “Fue a los 30, yo ya era Roberto Piazza. Me enamoré y me dejaron y me quise matar, ahí empecé terapia psiquiatra, siempre había soledad detrás”.

Roberto dejó Santa Fe a los 18 cuando tuvo que hacer la colimba y entre otras cosas en un viaje a Mar del Plata descubrió “la noche gay”. Al regresar a su casa, ya era otra persona y comenzó a llevarse mal con su familia, se puso en pareja y a los 21 regresó a Buenos Aires donde comenzó a hacer su carreara: “En el ‘82 hice el primer desfile en el Teatro Colonial a beneficio de los combatientes de Malvinas, después empecé a vestir a Mirtha Legrand, Susana Giménez, Moria Casán”, dijo quien recordó que llegó a vender un vestido a diez mil dólares a una mujer de una importante empresa, el modelo se llamaba “Cataratas del Iguazú”.

Antes de cerrar la charla, recordó que su hermano formó dos veces familia y tuvo cinco hijos, dos mujeres de su primer matrimonio con quien tiene vínculo y tres hombres del segundo, a uno de los cuales abusaba y él, desde su rol de tío, lo ayudó a denunciar ante la Justicia.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

