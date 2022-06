Locho Loccisano organizó una fiesta y rompió una de las reglas de El Hotel de los Famosos

Locho dio una nota e incumplió una regla de El Hotel de los Famosos

Cada vez falta menos para que El Hotel de los Famosos llegue a su fin. Melody Luz, Lissa Vera, Lucas Loccisano, Walter Quejeiro, Imanol Rodríguez, Martín Salwe y Alex Caniggia continúan en carrera por un lugar en la final. Sin embargo, las grabaciones ya están adelantadas y varios de los participantes mencionados ya salieron del juego y aunque algunos mantienen el perfil bajo hasta que se vea la emisión en la que dejan el hotel, otro se mostraron públicamente, incumpliendo una de las normas del reality.

Locho cumplió años y al celebrarlo en la casa de sus padres el fin de semana dio una nota a LAM, a pesar de que en el ciclo de El Trece, aún se lo puede ver en pleno juego. “Estoy re feliz, cumpliendo mi sueño, gracias a la gente que apoya en las redes sociales y hoy vienen muchísimos amigos, Un saludo a la gente de redes”, dijo el ex Combate en el programa de Ángel de Brito. Según pudo saber Teleshow, la aparición de Locho provocó malestar en El Trece y también en sus excompañeros, quienes sí cumplieron con el pedido del canal

Su mamá Mónica se sumó a la nota, dijo que no sabía si Majo Martino era novia de su hijo y contó que para la ocasión había cocinado cazuelas de pollo al verdeo y bondiola a la mostaza. También habló Belén su hermana que dijo que siempre lo bancó y su papá sumó: “El paso de él por el reality no lo viví tranquilo, lo viví con intensidad. Lucas lucha por un sueño, pasó cosas difíciles adentro y nosotros las pasamos afuera también aunque hubo cosas lindas, pasa de todo, lloramos con él. El verdadero Locho es tal cual se vio, Lucas es así, un gran hijo, hermano, amigo”.

La aparición de Locho en televisión incumpliría con las normas del juego que se emite con delay según explico De Brito al regresar al estudio: “No lo quería decir, pero va a haber problemas, porque los que no fueron eliminados... va a haber multa. Los que no salieron no pueden aparecer. Lissa que canta Guapa a lo loco, no puede aparecer”.

Locho Loccisiano y Majo Martino

A la fiesta además asistió Walter Quejeiro quien también “continúa” en el juego según lo que se ve en la pantalla de El Trece y bromeó: “Qué lío si hay que votar ahora, a mi cumpleaños en diciembre vienen todos”. El periodista deportivo hacía referencia a que algunos ex participantes no habían sido invitados a la celebración de los 28 de Locho.

Quien no podía faltar fue Majo Martino, quien saludó con un afectuoso abrazo a la mamá de quien fuera su compañero y evitó hablar de los rumores de romance. También se hicieron presentes Matilda, que aseguró que Locho la pasó mal en el juego pero que hay que acordarse de lo bueno y el Pato Galván que arremetió: “Hay gente que sigue jugando afuera, pero ya está”.

En el episodio del lunes del ciclo conducido por Pampita y el Chino Leunis se vivió un incómodo momento luego de que Martín Salwe zamarreara a Locho. Todo se originó cuando el ex Combate en su afán por alentar a Melody cuando estaba por lograr su objetivo en la “H” contra Emily Lucius comenzó a cantar: “Todos con el c… en la pared”. Esa actitud molestó mucho al locutor quien lo increpó en la tribuna y lo tomó de manera brusca. “¿Qué dijimos?”, le espetó en voz baja. A lo que el notero respondió con un gesto conciliador, para que la situación no pase a mayores.

“Le toco el brazo y le digo ‘¿Qué hablamos? ¿Qué fue lo que acordamos? ¡Hacés todo lo contrario!’. ¡Se olvidó de repente! No, es que Locho es así, ¿viste? Dice una cosa y después hace la otra”, relató Martín en el back.

