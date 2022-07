Adriel Yanel quiere ser la nueva voz de la canción pop: “La música es el lugar donde hago catarsis”

Adriel Yanel

Llévame la vida. Dame tranquilidad. Calma el temporal que hay en mi piel canta Adriel Yanel en “Ser mejor”, la canción de Robbie Williams que hizo propia y que sirve de manifiesto para proyectar este momento de su carrera. El músico nacido en el sur del conurbano y creado entre los sonidos rock and poperos de los 90 y los 2000, busca hacerse un lugar en la escena del pop latino, esa que siente que necesita una renovación y que él cuenta con el talento y las canciones como para hacerse cargo.

En 2020 editó Cerca de mí, su primera producción independiente, que dirigió y coprodujo con un equipo de lujo, entre los que se destacan Mauro de Tommaso de Sony Music Argentina, Mike Oddone, quien trabajó con Thalía y Alex Ubago y Jonathan Burgos, su gran socio en esta aventura Son cinco canciones de un pop latino y melódico que suena respetuoso del sonido original pero moderno en su ejecución y sus arreglos; un concepto que termina de cobrar forma con el cover en español de “Surrender to me”, cuya versión original data de 1988, interpretada por Ann Wilson y Robin Zander para la película Tequila Sunrise.

Con ese puente entre el pasado y el presente como hoja de ruta, la actualidad lo tiene entusiasmado con sus últimas grabaciones, la propia “3:00 am” y una versión en castellano de “Better man”, original de Robbie Williams en un dueto con Mayra Bucceri. “Es una canción con una letra profunda en la que me que me encontré con muchas cosas personales para decir. Habla de transformar lo malo en algo bueno, todo lo que puedas en arte. Y en un punto me recuerda a mi adolescencia”, cuenta Adriel en diálogo con Teleshow, y abre la puerta a conocer un hecho decisivo en su vida.

Adriel Yanel: Ficcion

Porque es imposible abordar este presente musical sin referir al accidente automovilístico que sufrió a los 14 años y que lo cambió para siempre. De entrada, dejó de ser Guillermo Ariel Martin Segovia como figura en su DNI y adoptó el nombre de Adriel Yanel como seudónimo para mostrar su arte. Porque en ese momento supo que quería ser un artista, que todo aquellos estímulos musicales que había recibido en su infancia y adolescencia iban a cristalizarse en un proyecto. “Son situaciones extremas que hacen que tomes conciencia, que te replantees cosas y que te empujan a hacer lo que te gusta”, dice con tono pausado, viajando con los recuerdos a esa época.

Entonces decidió que iba a hacer a un lado las presiones de lo establecido, esas que habían seteado su camino en estudiar, trabajar, formar una familia. “Estar cerca de la muerte, se te funde la pantalla a negro, no podes respirar y quedas solo con tu conciencia. Tenes un minuto para salvarte y elegir lo que querés para vivir. Y todavía nos sabés si vas a sobrevivir”, agrega.

Lo que eligió fue la música, esa que lo acompañó de chico escuchando los tangos que tocaba su abuelo en el piano, y lo cobijó en su habitación llena de posters y sonidos de la época, que iban de Ricardo Montaner a Roxette. Mientras desarrollaba un estudio en profundidad de la guitarra, descubrió que era la voz el instrumento más potente que tenía para comunicar y se enfocó en el pop latino melódico. Como suele ocurrir en los primeros trabajos, en Cerca de mí confluyen estas influencias en busca del sonido propio con el que se propone renovar la escena.

Adriel Yanel feat Mayra Bucceri : "Ríndete a mí"

Para llevar a cabo su objetivo, sintió que no había un terreno fértil para su propuesta entonces tuvo que inventarlo. Allí surge Cassette 90, el sello discográfico para dar a conocer sus canciones y aglutinar otras propuestas que vayan en sintonía. “La tenacidad para laburar en mi proyecto. Cuesta un montón, Internet abrió la puerta, pero lo que vemos en la tele y en la radio se siguen manejando por la pauta o por quienes colocan a dedo. Me gustaría que se empiecen a escuchar artistas nuevos”, se entusiasma.

—¿Cómo recordás tus primeros pasos en la música?

—Siempre toqué la guitarra y cuando empecé me había copado mucho con Stevie Vay, Gary Moore, Yngwie Malmsteen, toda la movida virtuosera. Tocaba la viola pero veía que las bandas no funcionaban y el rock estaba muriendo, o que al menos no era el mismo que yo escuchaba. Hoy un tema la pegó y muere enseguida, no existe el tema que la pega y perdura en el tiempo. Lo lindo de la música es que te recuerde a un momento, el que sea; que te haga sentir alegría, emoción, melancolía. En un momento dejé de sentirme cómodo con la guitarra, sentía que le aportaba mucha pirotecnia pero eso no era lo que quería contar, y fui a mi pasado, a los Backstreet Boys, Luis Miguel y Cristian Castro. No es casualidad que haya grabado un tema de los ‘80 con un solo de viola. Veremos mas adelante, ahora estoy trabajando con canciones mas oscuras generando otra identidad para lo que es Adriel Yanel.

—¿Cómo laburás la composición de las canciones?

—Es difícil ocuparse de esas cosas como uno soñaría. Siendo independiente se hace muy difícil competir, traté de hacerlo lo mejor que pude con mucha gente que me ayudó en el camino. Trato de trabajar primero la melodía, luego la letra y después encaro la producción musical. Traje historias de vida a las letras, y fue un aprendizaje para la composición.

—¿De qué hablan tus letras?

—Escribo más desde el desamor y el desencuentro amoroso que el amor, y apunto a la reflexión. Por ejemplo, “A ver amor”: es una vivencia propia de la adolescencia; “Ficción” es una historia adulta y un poco más fuerte. La música es un lugar donde hago catarsis, trato de canalizar esas vivencias en un contexto en el que la poesía dialogue con la melodía.

Adriel Yanel: "Ser Mejor" (Robbie Williams)

—¿Probaste suerte en los realities musicales?

—No, mi éxito no lo baso en que un jurado me diga si canto bien o mal, sé lo que valgo y no necesito tener la aprobación de nadie. Me parece que ese sueño que tiene la gente para que alguien lo descubra es algo que solo pasa muy pocas veces y en Europa, como Luis Fonsi y David Bisbal, acá nunca pasó. Yo busco sumar una nueva voz al pop latino, tengo la posibilidad de estar en los rankings y fue por votación y eso es un gran empujón. El éxito no lo baso hacer una cantidad de shows o llenarme los bolsillos, lo baso en hacer lo que me gusta y poder vivir de eso.

—¿Cuáles son tus próximos pasos?

—Estoy buscando colaboraciones con artistas que se sumen al proyecto para interpretar los éxitos de los ‘90, algo similar a lo que hizo Luis Miguel con los Romances. Mi plan inmediato es trabajar en ese disco de reversiones y a partir de ahí encarar una gira por América Latina y España para cerrar en Argentina.

