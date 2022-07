Susana Giménez debutó a sala llena con la obra Piel de Judas en Punta del Este

El elenco de Piel de Judas sobre el escenario

De aquel éxito en 2015 en la Calle Corrientes directo y sin escalas a este estreno a sala llena en el Enjoy de Punta del Este. Susana Giménez volvió a las tablas con Piel de Judas entre aplausos y emociones del público esteño que la adoptó como propia. La diva volvió a brillar en la obra junto a los argentinos Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y David Masajnik, además de los uruguayos Sebastián Slepovich y Patricia Álvarez.

En la obra, Susana encarna a Marion Bruckner, una mujer exigente e intensa que debe apelar al ingenio y a su ácido sentido del humor para enfrentarse a las infidelidades de su marido. El libro fue escrito por los franceses Pierre Barillet y Jean Pierre Grédy, pero el personaje principal encaja perfectamente para el physique du rol de la diva, que nunca se priva de hacerle algunos guiños a los espectadores. Es el regreso de Susana a la comedia, un terreno que maneja como pocas y con un papel que le valió el premio ACE en 2015, cuando la obra fue un boom durante su temporada en el Lola Membrives de la Calle Corrientes.

El día del estreno, un impiadoso cielo gris cubrió la jornada en la costa uruguaya y recién se despejó hacia el atardecer. La diva descansó en su chacra La Mary luego de la función privada del jueves y llegó al complejo pasadas las 17. Accedió por un ingreso especial y se instaló en su camarín a aplacar los nervios y esperar que llegue la hora señalada.

El que habló en la previa fue Antonio Grimau, quien repite junto a Masajnik respecto al elenco original, ycontó cómo había visto a Susana en el estreno “Estupenda, inalterable, cada vez mejor. Es una compañera generosa en el escenario y una comediante y una profesional maravillosa”, señaló el actor que interpreta a su marido en la ficción, el violinista Alexis Brucker, algo egocéntrico y muy mujeriego.

“Tiene un encanto natural que no se compra ni se vende y un oficio que mantuvo durante sus sketches de televisión, donde también tuve el honor de participar”, agregó Grimau en declaraciones al diario uruguayo El País.

Susana Giménez y Antonio Grimau en escena (Prensa Piel de Judas)

Por su parte, Julieta Nair Calvo habló en LAM, donde compartió su alegría por ser parte de la obra y destacó el trato que le dio la protagonista desde que la convocó para la obra. “Es una maravilla, no me canso de hablar bien de Susana. Es generosa, es una dulce conmigo y con el bebé, y me da consejos en el trabajo”, señaló la joven actriz, que destacó la humildad de Susana: “Me dijo estuviste maravillosa, estuviste hermosa. ‘¿Vos me lo decís a mí, que sos la numero uno?’ El público la ama”, agregó.

Con la alegría por este excelente momento profesional, Julieta reveló una intimidad de la previa, cuando quería agasajar a la actriz y no sabía que regalarle: “Tenía unas fotos con ella y las mandé imprimir. Compré un lindo marco susanesco, le escribí una carta y se la lleve al camarín. Y le gustó”, contó en el programa de América.

Julieta Nair Calvo hablo antes del estreno de Piel de Judas en Punta del Este (LAM. América)

La función se desarrolló a sala llena y desde la producción no descartan agregar más butacas, ya que la sala ubicada dentro de un complejo permite esta posibilidad. Es que la obra fue un éxito casi desde su anuncio, y las dos funciones pactadas al comienzo se agotaron de inmediato. De acuerdo a lo informado desde la producción, las funciones programadas para el mes de julio están vendidas. Según se desprende del sitio oficial que vende las entradas, la platea -desde la fila 11 a la 14- tiene un costo de 60 dólares, mientras que la platea premium - desde la fila 6 a la 10- asciende a 80 dólares. Por último, las más caras son las primeras 5 filas de la platea VIP, cuyo valor es de 100 dólares.

Susana Giménez, radiante como Marion Brucker (Prensa Piel de Judas)

El jueves tuvo lugar una premiere cerrada al público, que sirvió para calentar motores. “La gente es tan divina que no puedo creer, son divinos, adorables”, señaló una muy emocionada Susana mientras retiraba en su auto, en compañía de su amiga íntima, Tete Coustarot. Entre los asistentes también estuvo Mercedes Sarrabayrouse, la hija de la diva.

