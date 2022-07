Tras el conflicto con su ex, Paulo Londra se fue de vacaciones con su nueva novia: compras y vista privilegiada

Paulo Londra y su novia Martina en Santa Monica

Paulo Londra se encuentra tomando unos días de vacaciones en Los Ángeles, Estados Unidos, con su nueva pareja, Martina, quien fuera compañera de él en el colegio. La joven utilizó sus redes sociales para compartir imágenes del viaje.

En sus historias, Martu, como se hace llamar, mostró la espectacular vista que tienen desde el balcón del hotel, que da a las paradisíacas playas de la costa oeste del país del norte. También compartieron fotos de su desayuno saludable en el hotel, sus paseos por la peatonal, por Santa Monica y las compras que realizaron.

Paulo Londra de vacaciones en Los Ángeles

Paulo Londra disfrutando del día soleado en Estados Unidos con su nueva novia

Si bien él mantiene un perfil un poco más bajo y sube muy pocas cosas con su pareja, ella siempre muestra los momentos que pasan juntos e incluso fue la primera en postear una foto de ambos como novios. “Paulilo”, escribió hace apenas un mes junto con el emoji de un corazón y con tres imágenes de ella y del trapero en el que se ven las sierras cordobesas de fondo. En la primera de las postales están abrazados y ella le da un beso pero su mano tapa la cara de ambos, en la segunda los dos miran hacia el horizonte y ya se los ve mucho más distinguibles y en la última ríen.

El paseo de Paulo Londra y su nueva novia en Los Ángeles

Paulo Londra de vacaciones, tras los conflictos con su ex Rocío Moreno

@martuquetglas / @paulolondra

El músico cordobés había sido visto a principio de junio a los besos en un boliche y luego se supo que se trataba de Martina, su nueva novia. “Tiene 24 años. Fueron al colegio juntos en Córdoba, se habían reencontrado el año pasado en una reunión de ex alumnos. Empezaron a hablar y a verse de nuevo, y desde abril están juntos”, había confirmado Yanina Latorre en LAM.

“Cuando ellos vieron que los grababan se relajaron y lo dejaron, y por eso ella hoy me contó todo. Querían que salga a la luz, es una manera de blanquear el noviazgo”, agregó la panelista y dijo que la joven estudia para visitadora médica y que durante el verano estuvo trabajando y viviendo en Miami. Martina cumplió 24 el pasado 6 de abril y por lo que se puede ver en sus historias.

Hace unas semanas Londra volvió a protagonizar un conflicto con su ex Rocío Moreno, y madre de sus hijas Isabella y Francesca. “Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses...Duele”, había escrito ella en sus redes.

Según pudo saber Teleshow, él estaba en su “semana de vacaciones” con la mayor de sus hijas que este mes cumple dos años y dos de las condiciones para que pudiera irse con ellas era que estuviera siempre a cargo de él y no de terceros y que Moreno pudiera hablar con la menor cada vez que lo quisiera, cosa que no habría ocurrido.

Durante esos días, Roció habría querido contactarse con su hija y no pudo, mientras tanto, Londra no estaba con la pequeña. Los padres de él, que estarían a cargo de la nena, no la habrían dejado ver a su mamá y fue entonces que debió intervenir la Policía, luego de que la joven efectuara la denuncia. Finalmente esa noche Paulo volvió a su hogar donde vive con sus padres, estaba la nena y la joven pudo hablar con ella.

A mediados de mayo la ahora ex pareja había firmado un mega acuerdo que abarca varios puntos, entre ellos la compensación económica, ya que ella dejó sus estudios por acompañarlo; cuota alimentaria y “todo lo que las nenas necesiten”, casa y un régimen comunicacional para que él pueda tener contacto con sus hijas de un año y once meses y cuatro meses.

SEGUIR LEYEDO: