Lourdes Sánchez reveló el incómodo percance que tuvo durante una de sus primeras citas con el Chato Prada

El sábado por la noche Lourdes Sánchez estuvo invitada en PH, Podemos Hablar, el ciclo de entrevistas que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. La bailarina dio un paso al frente cuando el conductor pidió que se acercaran al punto de encuentro “quienes hayan vivido un papelón memorable”. En pareja hace casi trece años con Pablo El Chato Prada, la anécdota se remonta a los inicios de su noviazgo. Además se refirió a la propuesta de casamiento que le hizo el productor y la razón por la que la rechazó.

Frente a la mirada atenta de Agustina Kämpfer, Martín Tetaz, Juan Alberto Mateyko, y Ruggero, la conductora de Comer para creer (El Nueve), relató el inesperado percance que tuvo durante una salida romántica. “Era una fiesta de fin de año de una productora muy grande, a donde a mí se me ocurre ir con un vestido blanco hasta el piso, divino; parecía tipo diosa griega con una coronita de oro”, describió, y anticipó que aquel elegante outfit resultó el menos indicado por lo que sucedió después.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez son padres de Valentín, de 5 años

“Estábamos en el momento de baile, mucha gente, todos muy apretados, y de repente siento que viene algo”, explicó, y antes de completar la frase, Kämpfer la interrumpió para preguntarle: “¿Te indipusiste ahí, en ese momento?”. Lourdes asintió y continuó con el relato: “Fui al baño, lavé el vestido y me puse a secarlo ahí, con el secador de manos”. En este sentido, confesó que se sintió avergonzada porque entraban más personas al tocador, que la veían en ropa interior mientras ella esperaba que su look vuelva a quedar impoluto.

“Conté mal los días parece, y al ser blanco el vestido se notaba mucho enserio”, remarcó. “Me veían ahí secándolo, y encima había muchos famosos porque era una productora muy grande y yo desesperada ahí lavandolo”, agregó, para ilustrar la situación. También comentó que en aquella cita no le mencionó a su por entonces novio lo que le había pasado: “Recién empezaba a salir con el Chato y no le quería decir cuál fue mi problema porque me daba mucha vergüenza”. Entre risas y tratando de descomprimir aquel recuerdo, Kusnetzoff celebró que la pareja perduró: “Ahora ya es tu marido, son padres y están hace muchos años”.

Con humor, la bailarina aclaró que no pasaron por el altar, aunque reconoció que hubo planes de concretar la unión más formal. “No estoy casada, este anillo me lo compré yo, parece de compromiso pero no es; y sí es cierto que estamos hace 12, casi 13 años ya”, contó, además de mencionar que están unidos para siempre desde el nacimiento de su hijo Valentín, de 5 años. “Él me propuso matrimonio este año y yo le dije que no”, rememoró, y explicó el motivo: “Después de que yo me arrastrara durante años insistiendo, casémosnos, ahora ya no, porque yo cuido mucho la economía de la casa y es muy caro casarse hoy”.

Hace dos meses El Chato Prada le propuso matrimonio a Lourdes Sánchez a través de las redes sociales, pero ella no aceptó

“Tenemos un problema porque yo quiero otro hijo y él no, porque dice que es grande, que no tiene paciencia, pero lo lleva bárbaro”, aseguró. Cabe recordar que en mayo último, Teleshow había ido en busca de la palabra del productor, para consultarle si la pregunta sobre pasar el resto de la vida juntos que le hizo a Lourdes a través de las redes sociales seguía en pie. “Siempre es en serio, vamos a ver, está pensando Lourdes, vamos a ver, tenemos ganas. Lo podemos hacer este año tranquilamente, ¿por qué no? Llamaron todos los amigos y ya están organizando”, había asegurado.

Pero lo cierto es que el tiempo pasó y, por el momento, la boda no se concretó. Sánchez, por su parte, brindó una respuesta similar a sus seguidores de Instagram cuando le preguntaron por qué no aceptó: “El otro día me lo propuso, pero cuido la economía, ahora estamos con la casa de Corrientes y todo no se puede... Entre los dos tenemos muchos invitados y sale caro casarse”.

