La palabra del Chato Prada después de proponerle casamiento a Lourdes Sánchez: “Lo podemos hacer este año”

El Chato Prada habló de la propuesta de casamiento a Lourdes Sánchez (Video: Teleshow)

El domingo por la tarde, Pablo el Chato Prada revolucionó Instagram con una romántica propuesta a Lourdes Sánchez: “¿Nos casamos?”, escribió junto a una postal de ambos en un viñedo de Mendoza, provincia a la que fueron para disfrutar del último fin de semana a pleno sol. Inmediatamente el posteo se llenó de likes y de comentarios, entre los que se destacó el de la bailarina, que le retrucó: “¿Tengo que contestar ya?”.

En este contexto, Teleshow fue a buscar la palabra del productor, para saber si había sido un chiste en las redes sociales o si, realmente, su idea seguía en pie. “Siempre es en serio, vamos a ver, está pensando Lourdes, vamos a ver, tenemos ganas”, comenzó diciendo. Y contó cómo fue el marco de semejante propuesta: “Estuvimos el fin de semana en una finca muy buena en Mendoza, nos tomamos unos ricos vinos, pero no era que estaba en pedo...Estamos muy bien, en un buen momento, con Valentín, y me salió ahí. Ella estaba adentro en un momento y lo postée, así somos”.

Muy contento, la mano derecha de Marcelo Tinelli dio más detalles sobre la posible fecha de boda. “Lo podemos hacer este año tranquilamente, ¿por qué no? Llamaron todos los amigos y ya están organizando”, reveló, y confesó también que le “explotó el Whatsapp” al dar a conocer la noticia en las redes sociales.

La imagen con la que El Chato Prada le propuso casamiento a Lourdes Sánchez

La pareja había sido convocada para participar de La Academia de Showmatch. Marcelo Tinelli vio el furor que causaban las divertidas coreografías que hacían en Tik Tok y los convocó para ser la pareja 24 en la competencia de variedades que estrenó esta temporada. Sin embargo, a principios de junio decidieron renunciar por una cuestión de tiempos.

“Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (a quienes iban a imitar) no sale la pista”, había dicho la bailarina. Y en diálogo con este medio, el productor había señalado: “La verdad que no podíamos seguir, no teníamos tiempo. Yo tengo que trabajar acá todo el día, Lourdes también. Lo intentamos, pero era imposible”. Además, expresó que disfrutó de paso por la disciplina Cubo al cuadrado, a pesar de las duras críticas que recibió del jurado: “Fue la mejor experiencia, estamos muy contentos de haberlo hecho”.

En el plano personal, a fines de diciembre, la conductora de La previa de La Academia se había referido a la posibilidad de ser madre nuevamente junto a Prada. “Me encantaría darle un hermanito a Valentín, sobre todo que venga la nena. Pero por el otro lado no hay caso, me parece que no, me dijo que la paciencia se le agotó”, había dicho durante una entrevista con Leandro Rud. Además, en una nota radial con Catalina Dlugi había contado cómo comenzó su relación con El Chato. “Denise (Dumas) fue mi celestina, allá por el 2008 o 2009 , yo estaba haciendo temporada con Gerardo Sofovich en Carlos Paz y ella y Campi me venían a buscar para ir a su casa y ahí nos veíamos con Pablo a escondidas. No me imagino la vida con otro hombre, él es todo y lo volvería a elegir una y mil veces”, dijo muy enamorada.

