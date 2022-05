Lourdes Sánchez contó el motivo por el que rechazó la propuesta de casamiento del Chato Prada

Lourdes Sánchez ya recibió varias propuestas del Chato Prada para pasar por el altar

“¿Nos casamos?”, le había propuesto el Chato Prada a Lourdes Sánchez a mediados del año pasado. Lo había hecho a través de una romántica postal de ambos en un viñedo de Mendoza, provincia a la que fueron para disfrutar de un fin de semana. Inmediatamente el posteo se llenó de likes y de comentarios, entre los que se destacó el de la bailarina, que le retrucó: “¿Tengo que contestar ya?”.

En este contexto, Teleshow había ido en busca de la palabra del productor, para saber si había sido un chiste en las redes sociales o si, realmente, su idea seguía en pie. “Siempre es en serio, vamos a ver, está pensando Lourdes, vamos a ver, tenemos ganas. Lo podemos hacer este año tranquilamente, ¿por qué no? Llamaron todos los amigos y ya están organizando”, había asegurado.

Pero lo cierto es que el tiempo pasó y, por el momento, la boda no se concretó. No porque falten ganas ni mucho menos por problemas de pareja, sino por otro motivo. Así lo dejó en claro la exconductora de La previa, que en las últimas horas se dedicó a responder algunas preguntas de sus seguidores de Instagram. “El otro día me lo propuso, pero cuido la economía, ahora estamos con la casa de Corrientes y todo no se puede... Entre los dos tenemos muchos invitados y sale caro casarse”, respondió haciendo referencia a que la propuesta sigue en pie.

Lourdes Sánchez contó por qué rechazó la propuesta

Además, la exparticipante del Bailando también contó detalles sobre la casa que se están construyendo en su provincia natal. “Amamos Corrientes y quizás en un futuro vuelva a vivir allá”, señaló. Por otra parte, también se refirió a la posibilidad de agrandar la familia. “Yo quiero...Pablito no”, admitió.

Casa nueva sí, hijos no: los proyectos de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

“¿Cómo hacés con todo? A veces me siento mal no poder con mi trabajo e hijos”, le consultó una de sus seguidoras. “Es que cuando te dicen que casi te morís, vivís cada día como si fuera el último, no hay tiempo que perder”, contestó. En esta respuesta, Lourdes hacía referencia a la operación a la que tuvo que ser sometida en 2019, luego de sentir dolores abdominales durante un viaje en avión. Tras realizarse estudios, los médicos le diagnosticaron un quiste que se reabsorbería con medicamentos, pero el dolor no cedía con el paso del tiempo.

Lourdes Sánchez recordó la operación a la que se sometió en 2019

“Me asusté mucho. Todo lo que tomaba me hacía sentir mal, ya estaba consciente y me preguntaba si iba a estar bien. Entré (al quirófano) pensando que iba a ser una cosa y cuando me despierto me dicen que casi me muero. Me tuvieron que extirpar las trompas de Falopio y el apéndice”, había dicho en el programa de radio Soy tan Biutiful sobre el que fue uno de los momentos más complicados en su vida.

Luego la bailarina reflexionó: “Es la típica de cuando escuchás ‘estuve cerca de la muerte y empecé a ver la vida de otra manera’. Todavía recuerdo esa primera vez que salí del sanatorio que me pegó el sol y agradecí, que te toque el sol en la cara, mirar al cielo, las nubes... Lo cuento y me da piel de gallina. Estar caminando en la calle, una cosa totalmente común y que lo hacemos todos los días, lo valorás de otra manera, sin dudas. Estuve como diez días, fueron bastantes porque, encima, después de la operación me sentía muy mal”.

