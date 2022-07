Aventura y desafío en la naturaleza: la meta que cumplieron Jimena Barón y su novio en Córdoba

La pareja compartió algunos videos y postales del imponente paisaje del lugar

En julio del año pasado, Jimena Barón blanqueó su relación con Matías Palleiro, alias Mr. Habano, mientras se desempeñaba como jurado en La Academia de ShowMatch. A partir de ese momento anticipó que mantendría un bajo perfil, y que a diferencia de otras relaciones, esta vez optaba por no concetrar la atención mediática. Con el correr de los meses sus viajes y proyectos los llevaron a hacer algunas excepciones, y compartieron algunas postales de sus escapadas juntos. El fin de semana expresaron su alegría por cumplir otra meta juntos, esta vez en la provincia de Córdoba.

“Estamos felices proque mañana vamos a subir una montaña y estar cerca de las nubes y la naturaleza”, anticipó unas horas antes de empezar la aventura. “Alpinistas, así nos preparamos”, bromeó durante una parada técnica en el supermercado para abastecerse de provisiones energéticas, ya que el recorrido que la excursión que eligieron tiene un promedio de ocho horas de duración. Pasadas las 6.30 de la madrudaga, emprendieron el circuito de trekking en la reserva natural Valle de Los Lisos, uno de los paraísos de las Sierras Grandes cordobesas.

La cantante y actriz en Valle de Los Lisos, reserva natural de la provincia de Córdoba

“Hace tiempo que cuando viajo busco actividades que me exijan, y después me premien con vistas y sensaciones hermosas. ¡Tenemos un país tan bello! Qué bendición”, escribió la cantante, junto a una foto del paisaje, donde prepondera la vegetación verde y los cordones de rocas. A medida que avanzaron por el paseo de quebradas y laderas capturaron algunas postales, y registraron en un clip una de las vertientes cristalinas, donde tomaron agua y aprovecharon para descansar. Tampoco faltaron los mates con vistas privilegiadas, y algunas fotos románticas.

Jimena Barón compartió un álbum de fotos de la escapada que disfrutó con su novio el fin de semana

Juntos hace más de un año, enfrentaron los obstáculos de una relación a distancia algunos meses y se muestran felices juntos

“‘¿Sabés que es lo qué pasa cuando decidís que estás para más? Recibís más’, dijeron ayer en una serie y me gustó, y hoy la recordé cuando me costaba subir y después podía un poco más”, tituló la publicación de su cuenta de Instagram donde agrupó el álbum del viaje. “Cuando llegamos arriba, miré al rededor y me di cuenta que también me siento en otro lugar como persona, con mis vínculos, mi maternidad, mis tiempos, mis modos y sobre todo mi relación conmigo misma”, agregó reflexiva.

“Me costó mucho darme cuenta, y después aceptar, que estaba para más, sobre todo en el amor, como hija con mi viejo y en mi trabajo”, reconoció. Y concluyó: “Después de verlo y aceptarlo, me costó mucho soltar las broncas, pero con bronca no se llega, se llega poniendo límites que suelen doler y tomando la decisión de que simplemente uno está para más; y siempre para arriba, porque incluso cuando parece que no, se llega”. Tras cumplir con la meta de recorrer los 16 kilómetros en total, entre la ida y la vuelta, la pareja se alojó en un hotel con spa donde pudieron disfrutar del sauna y las instalaciones de relax.

La cantante y su pareja, Matías Palleiro, disfrutaron de un fin de semana en la provincia de Córdoba

Acostumbrada a compartir su día a día con sus casi seis millones de seguidores, algunos meses atrás había disfrutado de unas vacaciones en México, donde rompió con la regla de mostrar lo menos posible a su pareja y publicó algunas románticas fotos desde las aguas cristalinas. La intérprete de La Cobra quiso expresar su felicidad y subió un video de su novio caminando hacia el mar. “Es que estoy muy contenta”, se sinceró y agregó el emoji de un corazón.

