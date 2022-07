Mónica Meroni volvió a defender a su hijo Locho Loccisano de las agresiones: “Es algo muy delicado”

La mamá de Locho Loccisano le contestó a la esposa de Walter Queijeiro

Las últimas semanas de El Hotel de los Famosos se juegan en la pantalla y en las afueras. Con el programa ya grabado y la definición guardada bajo siete llaves, cualquier detalle se vuelve importante. Y en este punto no solo forman parte los participantes y sus fanáticos, sino también los familiares.

Durante el fin de semana, Lucas Locho Loccisano, el más querido por el público, celebró su cumpleaños e invitó a algunos de sus ex compañeros al festejo en la casa de su madre. Entre los que estuvieron su ¿novia? Majo Martino, Pato Galván, Matilda Blanco y Walter Queijeiro, sus primeros aliados en el hotel, cuando era blanco preferido de la entonces sólida familia capitaneada por Chanchi Estévez.

Días después del cumpleaños, en LAM (América) se difundieron unos polémicos mensajes de voz grabados por Andrea Rivoira, la mujer de Queijeiro: “Walter me decía que: ‘Se hace, se hace’”, es lo primero que se escucha en la voz de la mujer del periodista, en clara alusión a Locho y sus cuestionadas actitudes dentro del reality. Pero después fue mucho más allá en su apreciación: “Y yo le decía: ‘No, no lo tratés mal. Yo, que estudio un poquito, que tengo una profesión y que soy docente, le dije que para mi Locho no es normal, que tiene una patología. Porque no puede ser tan infantil una persona de 28 años. Tiene una disminución no solo intelectual, sino madurativa”, disparó en el mensaje que circuló entre allegados al reality y que difundió Yanina Latorre.

A raíz de estos dichos, fueron a buscar a Mónica Meroni, la madre de Locho, para que ver si tenía algo para decir al respecto. Cabe recordar que según lo establecido por la producción, los participantes que siguen en carrera no pueden realizar declaraciones públicas. De hecho, el propio Locho violó estas normas al hablar durante su cumpleaños en el programa de América, por lo que se está evaluando la posibilidad de una sanción económica.

“Hay que tomar con muchísimo respeto, porque no es un insulto. Para hablar de una patología, hay que tener... hay personas con quien ni siquiera sería capaz de discutir, porque no estarían a la altura”, señaló la sexóloga y psicóloga social. “Es algo muy delicado, soy representante de un montón de padres que sí padecen esto y no le podés dar herramientas a alguien para aprovecharse de esto”, agregó la profesional, y continuó defendiendo a su hijo: “Lucas ha sacado 10 en el CBC, es el mas inteligente de la familia, pero es muy sensible y es una persona adorable”.

Sobre la presencia de Queijeiro y su esposa en su casa para el festejo, Mónica avaló la actitud de su hijo: “Lucas invita a quien quiere a su cumpleaños y yo lo respeto. Lo adora a Walter, imagino que esto es una situación incómoda, ¿pero desde qué lugar alguien puede decir esto? No sé lo que siente para decir esto, ni desde qué lugar habla”, agregó refiriéndose a la esposa de Walter. Y sobre un posible encuentro para limar asperezas, fue terminante: “No tiene mi teléfono y no tendré el de ella. Lucas perdona a todo el mundo. Yo no tanto”, sentenció.

En otro audio que se difundió, la pareja de Queijeiro dijo que le recomendó al periodista que se haga amigo de Locho por estrategia, ya que tenía en cuenta que fuera del hotel era muy querido por el público. Y por otra parte, admitió sentir desconfianza con Silvina Luna, ya que tenía miedo de que se “acercaran demasiado”. “Yo ya la tenía entre cejas, me daba miedito, porque se puede agarrar como estrategia”, expresó Andrea sin filtro, haciendo alusión a que la dinámica del juego les permitiría estar más juntos y derivar en una situación sentimental. “Vos vas a la suite y yo te mato”, le advirtió a su marido.

