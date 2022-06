Christian Sancho comparó su imagen actual con la de sus 17: “Cuando hablan de genética, muestro esta foto”

Christian Sancho

“La imagen no nos define”, fue el título que eligió Christian Sancho, protagonista de Sex, para reflexionar sobre la importancia de estar bien, más allá de lo estético. Para ilustrar sus palabras hizo una comparativa entre su imagen cuando tenía 17 y hoy sobre un escenario a los 47.

“Si, estás viendo bien…ese soy yo a los 17 años”, comenzó y siguió: “Sin lugar a dudas cuando me dicen ‘A vos si que te ayudo la genética’ o ‘qué suerte tuviste con tu físico’, solo puedo mostrar esa foto de lo que era a los 17 años y lo que soy ahora a los 47. Después de 30 años te puedo decir que cuando uno quiere llegar a un objetivo y cumplir sueños, con trabajo, esfuerzo y pasión, todo se consigue”.

Christian Sancho

Luego compartió un tip: “No hace falta tomar ningún atajo. Solo escuchar a buenos profesionales, informarte, hacer la actividad que mas te guste y tener una buena alimentación. Ese es el único secreto, Nada pasa por casualidad sino porque lo buscamos. Todo depende de vos. Si yo pude hacerlo y llegar a cumplir mis objetivos casi a los 50, ¿por qué vos no?”.

Una de las primeras en comentar la publicación fue Celeste Muriega que además de dar su “Me gusta” dijo: “Sos mi gran ejemplo amor”. Mensaje que él respondió con un “Te amo”. También Osvaldo Laport que puso emojis de aplausos y le dijo que lo quería.

El actor oriundo de Rosario había contado hace un tiempo a Teleshow su rutina de entrenamiento que consiste en sesiones de cuatro veces por semana 45 minutos y explicó que para él, contrario a lo que suele creerse, ese es el ritmo justo, como para permitirle al cuerpo que “descanse, descargue y regenere”.

El actor realiza lo que se llama Entrenamiento Funcional, es decir que para ejercitarse utiliza su propio equilibrio y fuerza, sin necesidad de máquinas ni pesas. La gran ventaja, es que lo puede hacer en cualquier lugar, desde un gimnasio hasta un parque, desde el living de su casa hasta el patio. Es por eso que aún en plena temporada teatral en la plaza cordobesa, puede seguir ininterrumpidamente con su rutina. En ese momento contana que el horario ideal para él era entre las 19.00 y las 20.00 aunque ahora su rutina es diferente a la de hace unos años, ya que casi todos los días tiene función de Sex, vice tu experiencia, la obra que dirige José María Muscari.

Otra pata importante de la rutina para estar bien, es la alimentación. “Hasta diría que es un 70 por ciento y los ejercicios un 30. Como muchas proteínas, fibras, cereales y no tomo nada de alcohol ni fumo. Es muy importante comer algo cada tres horas, además de las comidas principales, una colación. Además, hay que cenar de manera inteligente, no comer una fruta e irse a dormir, porque eso tiene mucha azúcar y es peor”, contaba en ese entonces.

Christian Sancho y Celeste Muriega

Como él mismo dijo en su posteo, todo es fruto del trabajo, ya que si bien de adolescente jugaba al rugby, desde los 18, es decir que desde hace casi tres décadas, entrena a consciencia.

Desde el verano el actor y modelo está en pareja con su compañera en Sex, Celeste Muriega. “Yo no suelo clasificar a los vínculos, uno los va encontrando con el tiempo y se va poniendo a tono con lo que le va pasando. Pero no te voy a mentir, la conocí acá, no nos habíamos cruzado en ningún trabajo. Y la verdad que es una chica hermosa, que admiro, con muy buen humor, compañera, es alucinante más allá de su talento”, decía en ese entonces sobre el comienzo de la relación.

