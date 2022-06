Majo Martino habló de su relación con Locho Loccisano: “Lo quiero un montón, él me quiere”

Majo Martino habló de su relación con Locho Loccisano (video: LAM, América)

Locho Loccisano y Majo Martino se conocieron en el El Hotel de los Famosos, el reality conducido por el Chino Leunis y Pampita Ardohain que se emite por la pantalla de El Trece. Antes de la competencia, él solía escribirle mensajes por las redes sociales, interesado por charlar con ella. Cuando finalmente estuvieron juntos en el programa compartieron algunas charlas e incluso durmieron en la misma cama, pero no pasó nada más allá de un simple coqueteo.

Por fuera de la dinámica del juego, los rumores de un romance entre ambos son cada vez más fuertes, sin embargo los protagonistas no blanquearon hasta el momento ningún tipo de relación amorosa. “¿Estás saliendo con Locho?”, le preguntó el movilero de LAM (América) a la periodista. “No estamos saliendo porque tiene que estar encerrado, entonces no estamos saliendo. No, mentira”, dijo con una risa cómplice.

“No estamos saliendo, pero podemos comer, podemos ver el programa, podemos charlar... Pero de ahí a salir, es un montón. Seguimos el vínculo de amistad que tuvimos adentro del Hotel. Lo quiero un montón, sé que él me quiere... Y es eso, nada más”, definió Majo.

Asimismo, la periodista habló de cómo se dieron los vínculos con el resto de los participantes, especialmente con Sabrina Carballo. “Lo que más me impactó fue lo que vi cuando salí del Hotel, porque adentro yo sentía como una onda rara, realmente. En mi cara, ella era copada conmigo, a veces no. Después, cuando salí, vi cosas que no me gustaron: como que me imitó, o que habló de mi”, dijo.

Majo Martino

Y también, de cómo cambió el trato para con Locho: “Martín (Salwe), Emily (Lucius)... todos ahora le piden a Locho que lo rescate. Lo que pienso es que no hay que responder con lo que uno crítica, con odio. No hay que fomentar el odio. Pero si te maltrataste adentro del hotel, ¿con qué cara vas a pedir que te rescate la misma persona que vos jodiste adentro? Eso me parece raro”, disparó.

“Hablé con tu suegra...”, le apuntó, mordaz, el periodista de LAM a Martino. “¿Con Moni?”, dijo ella entre risas refiriéndose a la mamá de Loccisano: “Ella es lo más. Yo hablé mucho con ella cuando Locho estaba adentro, porque la verdad estaba bastante triste viendo todo lo que pasaba con su hijo”, contó.





El acercamiento entre Majo y Locho se concretó luego de competir en un duelo para ver quién se quedaba en el programa. En el juego, fue el ex Combate quien resultó vencedor. En los festejos, el resto de los participantes insistieron que los duelistas se dieran un pico. Y finalmente, ambos sellaron todo con un beso. “La verdad que Locho la remó tanto que un besito le puedo dar”, dijo ella con picardía, en su despedida.

Locho Loccisano y Majo Martino se besaron en El Hotel de los Famosos

Días atrás, el periodista Pampito Perelló Aciar descubrió una prueba irrefutable en las redes sociales que confirma el romance entre la periodista y el mediático. “Me siento Juariu, pero Majo está en la casa de Locho, ¿vieron El Hotel de los Famosos juntos?”, preguntó el panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) y Momento D (El Trece) al publicar algunas fotos que ambos compartieron a través de Instagram por separado. Lo llamativo es que en las imágenes aparece una coincidencia: en la pared de fondo se ve colgado una figura de un león.

Luego de comparar las capturas, Pampito llegó a la conclusión de que Martino estuvo en la casa del joven porque había realizado una videollamada con Walter Quejeiro (otro participante del reality) y aseguró que no se encontraba en su casa, sino en otro lugar.

