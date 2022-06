Federico Amador reveló el motivo por el que perdió cientos de seguidores en las redes sociales

Federico Amador reveló el motivo por el que perdió cientos de seguidores

Federico Amador es actor y naturalista y desde hace años forma parte de Conexión Animal, un sitio web que publica notas relacionadas a los animales, la naturaleza y los problemas que afectan a todos, como el cambio climático. También tienen redes sociales como Instagram y Facebook.

Desde su cuenta personal de Instagram (@federicoamador1), la pareja de Florencia Bertotti publicó un video en el que contaba que más de 500 personas los dejaron de seguir a la cuenta @conexionanimalnet porque ellos hicieron un posteo sobre las “relaciones homosexuales en el mundo animal”. “No lo puedo creer”, señaló en la red social.

“No sé bien qué pensar, en el Día del Orgullo Gay nosotros contamos que en el reino animal, en muchas especies, se dan las relaciones entre individuos del mismo sexo, relaciones sexuales. No se sabe si es para calmar el estrés, por diversión o por placer. Lo que les quiero contar es la cantidad de gente que nos dejó de seguir. La gente nos decía: ‘nada que ver’, que se trataban de “fallas hormonales”, explicó Federico.

En uno de los posteos de Conexión animal contaban que “la homosexualidad es común entre los leones” porque de esta manera aseguran la lealtad y “los leones macho fortalecen sus vínculos teniendo relaciones sexuales entre ellos”. Mientras que en otra de las fotos señalaron que “los cisnes son monógamos y muchos de ellos eligen una pareja del mismo sexo”. Además, “forman familias y adoptan huevos abandonados”.

El posteo por el Día del Orgullo Gay de @conexionanimalnet

“Por supuesto que esas personas tan cerraditas... No es algo que nos preocupa, pero sí nos sorprende. Y a mí particularmente me sorprende. ¿En serio? ¿en este siglo? ¿en esta época? ¿es triste, indignante? ¿qué piensan ustedes?”, preguntó a sus seguidores el actor de la segunda temporada de ATAV.

Muchos seguidores de Amador respondieron la publicación, con diversas opiniones. “Nadie odia a nadie... ¡sólo que la forma de vida no es lo que se debe! Habla un gay, que vive en castidad y que lo más apropiado no vivir en esas relaciones que llevan a la desde del alma. ¡Despierten esto los está destruyendo! ¡Hoy es normal para ustedes pero esto tendrá eco para su alma en la eternidad!”, opinó un usuario.

Mientras que otra persona manifestó: “No me pareció un post acertado ya que es algo distinto los animales que las personas. Pero entiendo a dónde quisieron llegar. Para mí son dos cosas diferentes, los animales tienen los comportamientos que mostraron porque es así es su naturaleza biológica y también es para subsistir. Los humanos tienen sentimientos conscientes por decirlo de alguna forma... eso es lo único que no me pareció que no tenía que ver una cosa con otra”.

Luego, un usuario aseguró: “Pero si esto yo lo vi en biología del secundario (soy promo 85), es la vida misma. Me niego a creer que por una información dura y objetiva la gente deje de seguir una página. Distinto sería que el posteo haya sido subjetivo y ahí la cosa cambia (no leí la publicación, solo opino por lo que estás diciendo en este video)”. Por último, una seguidora manifestó: “Todos los días aprendemos un poco más. Lamentablemente hay gente que no quiere aprender, o adaptarse. ¡Es triste, porque así no se llega a nada! Sigan enseñando, y haciendo lo que llena el alma”.

