Filtran los chats entre Ricky Diotto y una mujer cuando todavía estaba en pareja con Fernanda Callejón

“Tomamos la difícil decisión de separarnos. Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta es la mejor decisión para nosotros, pero sobre todo para Giovanna y su desarrollo individual”, confirmó hace unos días María Fernanda Callejón su ruptura con quien fuera su pareja durante once años, Ricky Diotto.

En las últimas horas se filtraron unos presuntos chats entre el empresario y una mujer cuyo nombre no se conoce. Los mismos serían de marzo y en ellos él asegura que aunque convive con la actriz, dese hace tiempo ya no están en pareja.

“¿Son una pareja abierta o cuando tomás vino se te da por ver qué onda?”, le pregunta la mujer en la conversación de WhatsApp al ahora ex de Callejón y él explica: “Funcionamos como familia, pero cero juntos hace años. Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Vivo con ella, pero cada uno hace su historia (...) dormimos en cuartos separados”.

Luego él sin filtro la piropeó. “Qué ganas de cruzarte en la calle y mirarte a los ojos”, le escribió según se vio en el chat que compartieron en el ciclo de El Trece, Socios del Espectáculo.

Además de confirmar la ruptura, había dicho: “Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos. Agradeceremos el respeto por nuestra intimidad en este momento difícil que nos encontramos transitando sobre todo por nuestra hija Giovanna, que es solo una nena de seis años”.

Su ex también se pronunció a través de las redes sociales. “Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer. Fue hace 11 años. Al mes me fui a vivir con ella. Juntos, viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. A mí, conocerla me cambió la vida para siempre. Fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger”, recordó al comenzar su comunicado.

Luego, dejó dudas: “Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades, ni nada que se parezca. Simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie”.

“Por eso, con Fer hemos tomado la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna”, agregó. En tanto, sostuvo que seguirán siendo “familia”. “Yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación. Eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz. Gracias de corazón por seguir nuestra historia y acompañarnos siempre con mucho amor y respeto”, agregó quien firmó el comunicado con su nombre y apellido.

Hace nada más que dos semanas, invitada a LAM había sido consultada por los rumores de crisis, los cuales negó. “No estoy separada. Seguimos”, a la vez que admitió que habían pasado momentos difíciles. “Yo quiero preservar a mi hija. Ella está dando sus primeros pasos en la primaria, está teniendo contacto con chicos más grandes que leen y hablan...”, agregó.

“Nosotros tenemos una historia de amor hermosa. La verdad es que quiero preservar a Gio, pero todo afecta, los rumores, todo”. Y por último, manifestó: “Lo de la tercera en discordia no me afectó porque, convengamos, que si estás en crisis esas cosas pueden pasar. Pero me hace mal por la nena”. En referencia a los tumores que habían circulado a principio de año.

