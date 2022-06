La Reacción De María Fernanda Callejón Cuando Le Preguntaron Si Estaba En Crisis Con Ricky Diotto

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto están en pareja desde hace más de una década y tienen una hija en común, Giovanna. En marzo pasado, trascendió que la actriz y el músico estaban pasando por una crisis, debido a una tercera en discordia. Pero ella negó rotundamente que estuvieran separados.

Este lunes, la exvedette fue invitada como panelista al ciclo LAM (América) y habló de su relación amorosa con el padre de su hija. “No estoy separada. Seguimos”, aseguró en una charla con el periodista Ángel de Brito. “Lo dije en su momento, tuvimos varias crisis”, agregó, un poco incómoda por la pregunta del conductor.

Luego, explicó el motivo por el que se molestó con una periodista de Socios del espectáculo (El Trece) en la manera que trataron el tema: “Me enojé a principios de este año porque Karina Iavícoli había venido a la fuente y se lo desmentí rotundamente, pero cuatro horas después, dijo en la tele que no estábamos juntos”.

Muy conmovida por su relato, Callejón admitió que estaba dolida por la situación de Giovanna: “Yo quiero preservar a mi hija. Ella está dando sus primeros pasos en la primaria, está teniendo contacto con chicos más grandes que leen y hablan...”. Respecto a la supuesta infidelidad, la actriz señaló: “Un día le dije ‘bueno, vamos a hablar’, no fue grato”.

María Fernanda Callejón, con su esposo y su hija

“Nosotros tenemos una historia de amor hermosa. La verdad es que quiero preservar a Gio, pero todo afecta, los rumores, todo”. Y por último, manifestó: “Lo de la tercera en discordia no me afectó porque, convengamos, que si estás en crisis esas cosas pueden pasar. Pero me hace mal por la nena”.

Cabe recordar que en el ciclo Socios del espectáculo, Karina Iavícoli había dado detalles de la supuesta ruptura entre Callejón y Dioto: “Él ya tendría algunos encuentros con una persona con quien está cruzando mensajes. En esos chats, le dice que cada uno hace su historia y no piensa irse de su casa. Le cuenta sus actividades diarias. De esto creo que Fernanda se está enterando ahora”. Luego, aclaró que tanto la actriz como el músico le desmintieron la crisis, pero la periodista sostuvo que esta información venía de una muy buena fuente.

En diálogo con Teleshow, María Fernanda aseguró: “Ella (Iavícoli) me preguntó si estábamos separados, le dije que no rotundamente. Cuando pude ver lo que habían dicho, había cualquier cantidad de cosas que nada que ver. Muy alejado de la realidad, metieron mi casa, una tercera en discordia que ya me parece como súper atrasado, atrasa total esa frase, y una sarta de cosas que la verdad, independientemente del respeto con que lo trataron, nada que ver a la realidad”.

Luego, la actriz volvió a hablar de su matrimonio con Ricky en una entrevista con el ciclo Flor de equipo (Telefe). “Estábamos en crisis. Hemos pasado varias crisis”, reconoció la actriz. También señaló que no fueron días fáciles y que su mayor preocupación fue Giovanna, quien no le preguntó nada respecto al tema. “De las puertas para adentro uno evalúa un montón de cosas y también la posibilidad de abrir la pareja, que lo dije. Fue una fantasía mía...”, cerró la popular artista.

