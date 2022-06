María Fernanda Callejón confirmó su separación de Ricky Diotto: “Es la mejor decisión”

Fernanda Callejón confirmó su separación de Ricky Diotto (LAM - América)

Por medio de un comunicado y luego de unos meses de rumores, María Fernanda Callejón confirmó su separación de Ricky Diotto. La actriz y el músico llevaban ocho años de casados y once de relación, y son padres de Giovanna, de seis años. La actriz difundió la noticia a la prensa y luego lo subió a sus redes sociales sin dar más precisiones al respecto.

En LAM, programa donde Callejón estuvo como panelista invitada hace unas semanas, Ángel de Brito compartió la noticia. El conductor lo había anticipado durante la tarde en su Instagram y luego leyó el comunicado en su programa, donde explicaba por qué habían tomado con el músico “la difícil decisión de separarnos” y que lo informaba de esa manera, porque de momento no quería dar notas.

“Del mismo modo, que durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible”, señalaron en el comunicado, y agregaron que la decisión fue tomada de común acuerdo.

María Fernanda Callejón, su hija, Giovanna, y su marido, Ricardo Diotto (Foto: Nicolás Stulberg)

“Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta es la mejor decisión para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual”, agregaron. Y cerró con unas palabras de cara al futuro. “Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos. Agradeceremos el respeto por nuestra intimidad en este momento difícil que nos encontramos transitando sobre todo por nuestra hija Giovanna, que es solo una nena de seis años”.

Los rumores sobre una crisis en la pareja trascendieron en marzo de este año, incluso se habló de una tercera en discordia. En ese momento, Callejón lo negó. Y se mantuvo en postura a mediados de mes, mientras estuvo como panelista invitada en LAM: “No estoy separada. Seguimos”, aseguró en una charla con el periodista Ángel de Brito. “Lo dije en su momento, tuvimos varias crisis”, agregó y manifestó su malestar por las versiones, sobre todo por la situación de Giovanna. Callejón admitió que estaba dolida por la situación de Giovanna: “Yo quiero preservar a mi hija. Ella está dando sus primeros pasos en la primaria, está teniendo contacto con chicos más grandes que leen y hablan...”.

Fernanda Callejón durante su festejo de cumpleaños con sus amigas (RS Fotos)

Respecto a la supuesta infidelidad, la actriz señaló: “Un día le dije ‘bueno, vamos a hablar’, no fue grato. Nosotros tenemos una historia de amor hermosa. La verdad es que quiero preservar a Gio, pero todo afecta, los rumores, todo”. Y por último, manifestó: “Lo de la tercera en discordia no me afectó porque, convengamos, que si estás en crisis esas cosas pueden pasar. Pero me hace mal por la nena”, explicó. Por otro lado, durante el fin de semana, Callejón celebró su cumpleaños junto a un grupo de amigas y sin la presencia de su ex, alimentando aun más los rumores hasta que llegó la confirmación.

Fernanda y Ricky se conocieron de casualidad en un chat de Internet y a las pocas semanas sintieron que iba en serio: “La propuesta de casamiento fue a los tres meses. Estábamos en casa cocinando, yo había salido del teatro y en un momento escuché que puso un tema de Lionel Richie a todo lo que da, me invitó a bailar lento y escuché que al oído me dice ‘te queres casar conmigo’”, contó la actriz, durante una entrevista con Teleshow.

Pero pasaron los meses, se vino la convivencia y los planes de boda quedaron un poco postergados. “Después de ese suceso pasó todo lo que pasó en cuanto al embarazo que perdí”, contó en su momento Fernanda “A partir de ahí, quedó en la nada, pero nos fuimos a vivir juntos. Estuvo un año en mi casa y en un momento decidimos irnos a vivir a una casa que sea de los dos en todo sentido”. Se casaron el día de los enamorados de 2014 y en agosto de 2015 compartieron el día más felices de sus vidas con el nacimiento de Giovanna, fruto del amor y la fuerza de una pareja que, a pesar de las vicisitudes del destino y que los unirá para siempre.

