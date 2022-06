El Hotel de los Famosos: el fuerte comentario de Locho Loccisano contra Sabrina Carballo

La confesión de Locho Loccisano sobre su tensa relación con Sabrina Carballo

Tras la eliminación de Emily Lucius en la última H, donde se enfrentó con Melody Luz, comenzó una nueva etapa en El Hotel de los Famosos. Quedan solo siete participantes en el reality que se emite por la pantalla de El Trece, y los conductores anunciaron que habrá cambios a partir de ahora. Minutos antes de enterarse de las reglas que imperan desde esta semana, Lucas Locho Loccisano mantuvo una charla con Martín Salwe y Walter Queijero en la cocina. Mientras recordaban cómo era la convivencia antes de la partida de varios exparticipantes, el animador sorprendió con una confesión sin filtro sobre Sabrina Carballo.

Desde que ingresó en reemplazo de Rodrigo Noya, el ex Combate no tuvo buena relación con el grupo llamado La Familia, comandado por Maximiliano Chanchi Estévez. Cada vez que sus compañeros lo votaban en el cara a cara uno de los motivos recurrentes que alegaban era “la imposibilidad de convivir con él”. Así nacieron los cruces con la actriz, que fue quien sostuvo las mismas razones hasta el final de su participación, y aunque remarcó que consideraba a Locho “un buen pibe”, aseguraba que sus maneras de manejarse en la cocina, la limpieza y el día a día, no eran compatibles con las suyas.

Luego de que Sabrina perdiera en un atípico duelo contra Lissa Vera, y la renuncia de Chanchi, las agrupaciones se rearmaron en el certamen. Alex Caniggia comandó a Los Sanguinarios, y sumó a Loccisano a su renovada versión de la familia anterior. Sin embargo, los roces empiezan a notarse entre El Emperador y el notero. “Mejor que Locho piense que está todo bien, que sea mi hermano, mi mejor amigo, que se sienta parte del grupo, protegerlo, hacer que la pase bien y cuando menos se lo espere le damos todas las puñaladas”, reveló el hijo de Mariana Nannis en el backstage.

Sabrina Carballo resultó eliminada tras perder con Lissa Vera en la H

Justo después de aquella advertencia, las cámaras registraron la conversación del notero con Quejeiro y Salwe. “El Turco (García) es una persona difícil, yo lo quiero mucho, pero no soy objetivo porque a mí me respaldó, así que no puedo decir nada”, expresó. “A mí no me respaldó, pero yo estaba enfrentado en grupos, sin embargo lo banco a pleno”, le respondió el locutor, quien agregó en las grabaciones posteriores: “Le remarco a Walter que uno puede tener diferencias, pero que afuera se solucionan, nada es tan grave”.

“Y Sabrina es divina”, aseguró Salwe, y en ese instante la primera frase que le surgió fue: “Yo la odio”. Martín continuó con sus argumentos sobre la pésima relación que mantuvo con el animador: “La última etapa lo defenestra a Locho, así que entiendo y es lógico que no la quiera ahora”. Sin filtro, Loccisano admitió: “Yo la odio, te juro que yo la odio más que a Chanchi incluso”. Sorprendio, el locutor remarcó en el back: “Para mí el odio es una palabra muy fuerte”.

Alex Caniggia volvió a declararle la guerra a Locho Loccisano y volvió a remarcar que "lo odia"

“Si hay alguien que entorpecía la relación entre compañeros, llevaba y traía, y no le aportaba buena energía a la casa, era Sabrina”, justificó Locho más adelante. Al escucharlo, Alex lo frenó y le hizo un pedido tajante: “¿Podes cerrar un poco el o...? Estás hablando mucho hoy, mucho, otro level ya, y estamos en las semifinales ya, es hora de no hablar directamente”. Indignado por el comentario de Caniggia, Locho le respondió con un repudiable gesto asociado a restarle importancia a algo.

En el programa del martes también se conocieron las nuevas reglas, a través de las explicaciones de Pampita Ardohain y El Chino Leunis. En principio, se eliminó el sector de staff, ya que todos serán huéspedes desde ahora. Aunque tendrán que cocinarse y mantener la limpieza para seguir conviviendo, ya no tendrán tareas asignadas, por ende, los desafíos por equipos ya no definirán quién trabaja y quién disfruta del hotel, sino que tendrán otro objetivo aún más codiciado: la posibilidad de obtener inmunidad por una semana. En este caso triunfó el equipo naranja, integrado por Lissa, Alex y Locho, y en el cara a cara la votación tuvo como finalidad de definir quién merecía más el beneficio. De manera sorpresiva, Loccisano fue el primero en ganar la inmunidad gracias a las elecciones de sus compañeros.

