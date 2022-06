El resultado del tenso duelo entre Sabrina Carballo y Lissa Vera en El Hotel de los Famosos que provocó una inesperada renuncia

El duelo entre Lissa Vera y Sabrina Carballo que terminó de la forma más inesperada

“Sorpresa en la H”, así se titulaba en duelo de eliminación entre Sabrina Carballo y Lissa Vera en El Hotel de los Famosos. Efectivamente, se trató de una situación inédita hasta el momento en el reality que se emite por la pantalla de El Trece. Hubo una combinación de desconcierto, enojo y hasta una renuncia, después de que las participantes se enfrentaran. El martes retomaron la definición que había quedado pendiente luego de revisar el cumplimiento de las reglas y notar que la actriz había incumplido una regla por una confusión al escuchar la indicación errónea de Martín Salwe.

“Nos pareció lo más justo que se reinicie la parte final del desafío, y que quien gane o pierda lo haga desde la H, así que tendrían que correr desde el tramo final y la que primero suba por el medio y coloque la tarjeta será quien se quede”, anunció Leandro El Chino Leunis. Mientras las dos lo miraban atónito, Maximiliano Chanchi Estévez manifestó su enojo por la decisión de la producción: “Pero si tenía venaja Sabrina, ¿cómo van a hacer que corran desde el mismo lugar? Es injusto, yo renuncio al certamen entonces”.

Detrás de escena, la actriz remarcaba que no se había dado cuenta de lo que hizo mal en el fervor del momento. “Yo no hice trampa, ni siquiera sé quien fue el que me dio la indicación”, expresó, al tiempo que le pedía al exfutbolista que no dejara la competencia por ese malentendido. Cuando el conductor le preguntó a Carballo si se sentiría bien al ver que otra compañera ganó de manera desleal al romper una regla, la participante fue contundente: “Todo lo que sea ilegal me parece mal, lo que ustedes digan va a estar bien, pero también siento que muchas veces en los juegos suceden muchas cosas, los famosos grises, y me parece muy injusto, re injusto”.

El duelo entre Lissa Vera y Sabrina Carballo había sido parejo hasta que revisaron el resultado y tuvieron que repetirlo

Pese al intercambio de opiniones, y que los propios conductores catalogaron el duelo como “controversial”, resolvieron que se repitiera el último tramo del desafío. Aunque ambas lo intentaron con todas sus fuerzas, Lissa impuso una leve ventaja. En el backstage, Carballo reconoció: ”Tengo la cabeza en cualquier lado, yo ya lo gané, ya jugué ese juego, ni siquiera estoy ahí”. El cansancio y la sorpresiva decisión de volver a hacer esa parte de la H, influyeron en su desempeño y Sabrina resultó perdedora.

Inmediatamente después de darse cuenta de que seguiría en el hotel, la Bandana opinó: “Son raras mis sensaciones, había sentido que perdí y estaba bien así, siento que tuve muchas oportunidades que mis compañeros no tuvieron y me siento agradecido por eso”. Al verla quebrar en llanto, Leunis reconoció: “Yo cuando vi la situación me quise matar, estuvimos debatiendo y nos parecía lo más justo esto”. Chanchi pidió la palabra y sostuvo la decisión que había dejado entrever minutos antes: “La verdad es que fue una injusticia total lo que pasó, considero que no se revisó nada en un montón de juegos; yo abadono el certamen, le agradezco a todos”.

La definición entre Sabrina Carballo y Lissa Vera en El hotel de los Famosos fue la más sorpresiva del reality

Salwe apoyó su postura y comunicó su renuncia: “Yo también, a toda la producción muchas gracias, a ustedes también, pero prefiero dejar acá también el certamen, porque si hubieran tenido la misma objetividad para cada instancia, los resultados siguientes hubieran sido distintos, por ende quién iba a la H, quien iba al laberinto, así que hasta acá mi camino está bien”. Sin embargo, el único que cumplió su palabra fue Estévez, quien justificó en las grabaciones posteriores los motivos por los que elegió irse.

“Soy una persona que no se arrepiente con nada, y esta decisión que tomé tiene mucha fuerza y convicción. Es algo que le quiero dejar a mi hijo el día de mañana”, remarcó Chanchi. En definitiva, el exfutbolista se fue la misma noche que Carballo, que se despidió con sentimientos encontrados: “Agradezco la oportunidad que me dieron de trabajo, a todo el equipo detrás de cámara, a la producción, a ustedes, y a mis compañeros. Traté de dar lo mejor, de ser yo y si hice las cosas mal está bien, pero no me parece tan justo porque no siento que haya sido tan justo comparado a otras situaciones; justo ahora se pusieron justos”.

En cuanto a Salwe, fue más que claro sobre la razón por la que no concretó su renuncia. “¿Por qué me quedo? Porque tengo un objetivo y es ganar”, sentenció. Finalmente Leunis dio a conocer quién iba a ingresar como reemplazo de Estévez: “Le ofrecimos a Sabrina volver y ella no quiere, así que se suma Walter Queijero”.

