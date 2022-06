Revelan un chat entre Sabrina Carballo y Locho Loccisano: “Estoy siendo amenazada y agredida”

Este martes, en LAM (América) mostraron al aire las capturas de las conversaciones que mantuvieron en las últimas horas Sabrina Carballo y Locho Loccisano tras su salida de El Hotel de los Famosos. La actriz, afectada tras su paso por el reality de El Trece le pidió a su ex compañero que aclare los tantos e intervenga para ponerle un freno a la situación.

En los mensajes, se pudo ver a Sabrina muy preocupada y dolida por la repercusión negativa y a Locho dispuesto a poner todo de sí para calmar las aguas. “¡Hola Lucas! Soy Sabrina, Mirá, ayer no te dije nada por respeto a mis compañeros, porque era su momento, pero quiero que sepas que lo que estoy viviendo es muy desagradable. No solo yo, sino mi familia, mis amigos y actores con los cuales trabajé. Hace semanas estamos siendo amenazados y agredidos”, comenzó diciendo la actriz.

El Chat de Sabrina Carballo y Locho Loccisano

Por su parte, Locho respondió: “Hola, Sabri. Lo sé. Hablé con Emily hoy y ayer. Mirá, yo subí un comunicado, voy a subir otro más y mi hermana habló con todos los fandom para que paren”. Y se mostró dispuesto a aclarar los tantos una vez que pueda salir a hablar en los medios: “Cuando yo pueda ir a los programas se va a calmar. Me pone triste por lo que están pasando porque todo fue en un contexto de excluidos. Pero, tranqui, aguanten unos días que cuando yo salga voy a hablar bien y voy a calmar las aguas”.

El comunicado de Locho Loccisano

“Me están acusando de cosas que yo jamás hice y no haría a nadie. Esto es una locura total, jamás te hice ni dije nada para faltarte el respeto. De hecho, siempre hablamos todo. ¿Te parece que merezco todo esto?”, continuó Carballo. “Te juro que estoy haciendo todo lo posible a diario para que afloje porque más allá del programa son todas buenas personas que quiero que estén bien. Bancá unos días, ya estoy trabajando a diario en que todo se calme”, cerró Loccisano

Desde su ingreso al reality tras la renuncia de Rodrigo Noya, Locho Loccisano nunca encajó con el resto de las celebridades que participan del reality. De movida, la relación con sus compañeros fue mala y semana tras semana enfrenta la nominación cara a cara, donde casi todos lo votan una y otra vez, salvo este semana que la H fue disputada por Sabrina Carballo y Lissa Vera.

“Estos pibes no hicieron ni un laberinto, yo hice tres ‘H’ y cinco laberintos ya. Tengo el bocho quemado. Estoy cansado, me quiero ir a mi casa”, había manifestado días atrás el participante que en las redes sociales recibió un inesperado apoyo.

Las grabaciones ya terminaron pero los participantes que siguen en competencia todavía no pueden manifestarse públicamente. Y en ese panorama, Mónica-la mamá de Locho- volvió a hablar. Lo hizo con un móvil en LAM (América), donde volvió a manifestar su timidez: “Yo no quería hablar de él porque esto es su trabajo, yo no se manejarme con los medios. El está ahí, el resistió, porque su sueño es trabajar en la música, el espectáculo, ser humorista”, advirtió de entrada, asomada detrás de la puerta de su casa.

