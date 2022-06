La China Suárez compartió una foto con Amancio y sorprendió con su parecido: “Mini chinito”

La ex Casi Ángeles mostró su parecido con su hijo Amancio

Eugenia La China Suárez compartió algunas postales junto a sus tres hijos durante el fin de semana extra large, y una en particular llamó la atención de sus seguidores de Instagram. Los usuarios remarcaron el increíble parecido físico con el menor de la famila, Amancio, que a fines de julio cumplirá 2 años. Sorprendida por la comparación de una foto suya de la infancia y otra imagen reciente del pequeño, replicó el colagge en sus historias.

Con más de seis millones de followers, la actriz suele mostrarle algunos detalles de su día a día, y actualmente se encuentra enfocada en sus próximos lanzamientos musicales. Después de que saliera a la luz “El Juego del Amor”, la colaboración junto a Santiago Celli, la ex Casi Ángeles dio inicio a su carrera como solista y ya anticipó en sus redes sociales que tiene nuevo material en proceso de producción. En medio de su agenda laboral son habituales las fotos familiares, y esta vez publicó tres selfies frente al espejo con Amancio, fruto de su relación anterior con Benjamín Vicuña.

Divertidos, madre e hijo posaron frente al espejo para varias selfies

Una usuaria reunió una de las imágenes con una foto de la infancia de la actriz y las similitudes quedaron a la vista. “Mini Chinito”, tituló la publicación, y días atrás cuando dio a conocer fotos retro de cuando era bebé, ya había expresado: “Ahora sí, no hay dudas... Soy Amancio”. Cabe recordar que en 2020 durante una de las primeras entrevistas después del nacimiento de su hijo, Eugenia habló con Marley sobre su primera impresión sobre a quién se parecía el nuevo integrante de la familia: “¡Es un ponja! Yo creo que por fin nació uno que se parece más a mí y no al padre; creo que ya el tercero sí se parece a mí”.

Además, cuando la artista cumplió 30 años en marzo pasado expresó cuán afortunada se siente por su presente. “Me sobraron tres deseos por si alguien los necesita, pedir más teniendo esto sería un despropósito, soy muy afortunada”, escribió junto a una postal del pequeño junto a sus hermanas, Magnolia, y Rufina. Dos meses más tarde la China oficializó su noviazgo con Rusherking, dejando en claro que está viviendo de un gran momento sentimental. En cuanto a su relación con Vicuña, persisten los rumores de un tirante vínculo entre ambos desde su separación.

A la izquierda el pequeño Amancio, y a la derecha la China Suárez en su más tierna infancia

Semas atrás le respondió a quienes cuestionan su maternidad, y en uno de esos tuits deslizó una frase que fue interpretada como un reclamo dirigido al actor chileno. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, sostuvo en aquel posteo. Si bien no lo nombró directamente, las pistas llevaron a Benjamín, quien hasta hace pocos días había estado en Nueva York con Eli Sulichin, su actual pareja, y luego estuvieron en el Caribe, donde aprovecharon para relajarse.

Karina Iavícoli reveló en Socios del espectáculo (El Trece) la contestación que recibió del actor cuando le consultó por la indirecta sobre la paternidad. “Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente”, expresó en la primera parte de la respuesta. Y luego agregó: “Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”, en referencia a la familia que formó durante su relación anterior con Pampita Ardohain, con quien tuvo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

