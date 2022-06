El conmovedor recuerdo de Benjamín Vicuña para su hija Blanca a casi 10 años de su muerte

Benjamín Vicuña recordó a su hija, Blanca, y le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales. Tal como hace todos los 8 de cada mes, el día en que falleció la pequeña, el actor decidió homenajear a la niña que tuvo junto a Pampita.

En esta ocasión decidió no publicar ningún texto, sino que simplemente colocó en sus historias de Instagram la foto de unas rosas blancas, junto con el número 8. La imagen emocionó a sus millones de seguidores, que se conmovieron con el recuerdo de la pequeña fallecida hace casi 10 años.

La publicación de Benjamín Vicuña

Además de recordarla públicamente los días 8 de cada mes, Vicuña también homenajea a Blanca cada 15 de mayo, el día de su nacimiento. Hace algunas semanas, cuando hubiera cumplido 16 años, subió a su cuenta de Instagram un video de la niña jugando en la playa, acompañado de unas emotivas palabras.

“Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana”, expresó el actor chileno en la primera parte del escrito. “Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete”, continúa.

“No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre. En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte. Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris”, manifestó Vicuña.

Y concluye: “Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere. Amor que encandila la muerte, amor que me emociona y moviliza. Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile”.

Semanas atrás al ser consultado en el ciclo PH, Podemos Hablar, sobre cuál sería la postal que querría que durara para siempre, lo primero que hizo fue mencionar a su hija Blanca. “Tengo una imagen y de un atardecer de una hora mágica con mi hija en la playa y siempre la veo porque creo en los reencuentros y es lo más cercano que tengo y es como me lo imagino, con esa brisa, ese océano, con esas caras que por la hora del día y de la luz se ven más allá de lo que aparentan ser”.

Pampita y Vicuña ya eran papás de Bautista y Beltrán cuando en el 2012 falleció Blanca y luego se convirtieron en papás de Benicio. Tras su separación, el chileno tuvo dos hijos más, fruto de su relación con la China Suárez, Magnolia de tres años y Amancio de uno. Casada con Roberto García Moritán, Carolina dio a luz en julio a Ana.

