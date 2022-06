De Wanda Nara a Martita Fort: las reacciones de los famosos al veredicto del juicio de Amber Heard y Johnny Depp

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron enfrentandos ante la Justicia los últimos seis años

El miércoles el tribunal norteamericano de Fairfax comunicó el veredicto del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. El largo proceso legal finalmente tuvo resolución, donde se determinó que se difamaron mutuamente. Sin embargo, la compensación monetaria fue de distinta para cada uno: el actor deberá pagarle 2 millones de dólares a su exesposa, mientras que la actriz tendrá que darle 10 millones por daños e inicialmente se decretaron otros 5 millones en concepto de multa, pero la jueza Penney Azcarate rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares. Tras conocerse el fallo, varias figuras de Hollywood reaccionaron en sus redes sociales y también en la Argentina hubo quienes alzaron la voz en Twitter.

Los primeros gestos de apoyo público tuvieron lugar en el posteo de Instagram del protagonista de la saga Pirates del Caribe, donde compartió un comunicado. “Hace 6 años, mi vida, la de mis hijos, la de los más cercanos a nosotros y la vida de personas que, por muchos años me apoyaron y creyeron en mí, cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Seis años después, el jurado me devolvió mi vida. Estoy realmente honrado”, sostuvo. También remarcó que recibió acusaciones criminales falsas y muy serias que perjudicaron su carrera, y aunque celebró la decisión de la Justicia, destacó: “Desde el comienzo, el objetivo de presentar este caso era dar a conocer la verdad, sin importar el resultado; hablar con la verdad es algo que atribuyo a mi infancia y a todos los que han estado a mi lado apoyándome sin dudarlo, así que me siento en paz sabiendo que finalmente conseguí eso”.

El comunicado de Jhonny Depp tras la resolución del juicio: "Recuperé mi vida"

En la larga lista de comentarios figuraron emojis de corazones y palmas en alto de Ryan Adams, Ashley Benson, Morgana Robinson, la productora de cine Victoria Brynn, entre otros. Minutos más tarde Sharon Osbourne compartió en su galería una foto del actor y escribió: “Truth (Verdad)”. Su hija Aimée también sumó corazones blancos en la publicación.

En cuanto a las argentinas que opinaron al respecto, Wanda Nara sorprendió con un mensaje que publicó en Instagram y en Twitter. Cabe recordar que la empresaria se encuentra en Kenia disfrutando de unos días de descanso con Mauro Icardi, y desde el hospedaje donde posó con jirafas, hizo una pausa para expresar un deseo a futuro.

El mensaje de apoyo de Sharon Osbourne para Johnny Depp

Wanda Nara también hizo un posteo al respecto luego de conocerse el veredicto del juicio que enfrentó a Johnny Depp y Amber Heard

“El hombre y la mujer deben tener la misma credibilidad. Eso es Igualdad”, sostuvo Wanda en el comienzo del texto. “Terminémosla con utilizar para el lado que nos conviene el feminismo, y sobre todo la victimización”, agregó. Y cerró: “Soy mamá de varones y de nenas y me gustaría que realmente tengan los mismos derechos”. Otra de las que compartió una foto del televisor donde se leía el fallo a favor del actor fue Marta Fort: “Vamos carajo”, escribió, y arrobó a Depp.

Herad también volcó sus sentimientos en un comunicado, donde se mostró indignada por el resultado. “Tengo el corazón roto porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder desproporcionado y la influencia de mi exmarido”, expresó. “Estoy triste por haber perdido este caso. Pero me entristece aún más que parezca que perdí un derecho que creía tener como estadounidense: el de hablar libre y abiertamente. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés... Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse enserio”, sentenció.

Martita Fort celebró el veredicto del jurado y apoyó a Johnny Depp

El jurado tardó más de tres días en deliberar sobre las tres afirmaciones de la actriz en distintas instancias: en la primera sentencia, la actriz aseguraba “hablar contra la violencia sexual”, en la segunda decía “representar abuso doméstico y sufrir la ira contra las mujeres que hablan”, mientras que en la tercera sostenía que las “instituciones protegían a los hombres acusados de abuso”. Finalmente consideraron sus dichos como falsos y sostuvieron que fueron difundidos con el objetivo de difamar al actor.

SEGUIR LEYENDO: