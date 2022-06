La transformación de Betty Olave: la madre de Rodrigo y Ulises Bueno reapareció con algunos cambios en su rostro

La mamá de Rodrigo grabó un video con Juan Alberto Mateyko

Betty Olave decidió mantener un perfil bajo en los medios desde hace unos años. Recientemente, ella grabó un TikTok con Juan Alberto Mateyko por cumplirse un nuevo aniversario del cumpleaños de su hijo, el popular cantante de cuarteto Rodrigo Bueno. Pero el video se viralizó en las redes sociales por otro motivo. Es que Betty aparece con un rostro diferente.

“El 24 de mayo nació un niño tan precioso llamado Rodrigo. Quería decirles que estoy levantada desde 5 de la mañana esperando su nacimiento y festejando todo el día los años que cumple mi hijo. Quiero que todo el mundo escuche un pedacito de su música y lo mantengan vivo como hago yo. Es el mejor regalo que me pueden hacer como madre”, dijo en compañía del célebre conductor radial.

En junio de 2021, Ulises Bueno había publicado un video de su madre durante uno de sus shows. En aquella oportunidad, se la veía muy feliz y contenta. “Esperamos que hayan disfrutando del show como lo hizo #LaBetty”, había escrito el cantante en su cuenta de Instagram.

La transformación de Beatriz Olave

En aquella oportunidad, el artista reveló que su madre no estaba bien de salud en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, el ciclo conducido por Ángel De Brito. “Mi vieja está bien. Lamentablemente, está pasando una situación difícil porque está en un departamentito sola”, dijo el cantante. “Mi hermano la visita y yo también, cuando voy a Córdoba la visito. ¿Pero viste cómo ha sido la pandemia con los adultos mayores? Fue bastante jodida”, indicó luego Ulises.

Ulises había compartido un video de su mamá en las redes

“También tuvo una caída en la que se quebró la cadera y un brazo. Y, de ahí, quedó en silla de ruedas. Le cuesta caminar por lo que ha sido el reposo y la rehabilitación. Así que camina poco. Trata de moverse para no estar postrada en una silla, pero es así como te digo”, explicó el intérprete. Con el paso de los meses, logró mejorar su estado de salud y volvió a caminar.

Betty Olave no es la única famosa que cambió drásticamente su apariencia. Esta semana, Francisco Ibáñez, más conocido como Fran Mariano, reapareció en Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri conduce por Ciudad Magazine. El mediático sorprendió con su look, muy diferente a cuando pasó por Cuestión de peso, el reality en el que llegó a bajar más de 90 kilos.

Betty Olave fue cambiando su apariencia con el correr de los años

En el programa, contó en detalle las 30 cirugías que se hizo para parecerse a Ricky Martin. “Me hice la nariz, el mentón, labios...Me quiero parecer a Ricky Martin, pero la verdad es que quedé más lindo que él”, bromeó. Entonces, la conductora le preguntó por qué se quería parecer al cantante. “Por el sentido de pertenencia que tenemos todas las personas. Y en ese momento no tenía la distinción de decir ´tengo que ser yo en mi mejor versión´. Pensé en quién le gusta a todo el mundo y es cierto que la gente me decía que me parecía un poco. Entonces yo me la creí”, explicó.

De todas formas, aclaró: “Caí en manos muy peligrosas. Tuve operaciones con un cirujano muy conocido, Aníbal Lotocki. De hecho tengo una pequeña parálisis porque me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón”. Y detalló: “Me acuerdo que me dijo que me pondría pómulos y yo le dije ´¿te parece?´. Me dijo ´te inyecto agua fisiológica y ves cómo te queda, si no te gusta me decís´. Cuando me lo puso, yo le dije que no me gustaba, pero me levanto de la operación y me había puesto pómulos. Es una locura, pero no firmé nada porque era de canje”.

