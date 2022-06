Diego Peretti denunció que sufrió una estafa inmobiliaria: “Tengo una gran angustia hace mucho tiempo”

Diego Peretti revela que fue víctima de una estafa inmobiliaria

Diego Peretti reveló que fue víctima de una estaba inmobiliaria. El actor invirtió sus ahorros en la compra de unos departamentos, sin embargo un gestor lo engaño y debió recurrir a la Justicia para intentar recuperar su dinero. En una entrevista con Teleshow en marzo de 2021, el artista contó: “Averigüé que es una persona de una familia de mucha plata, entonces, no entiendo el manejo. Me enferma. Estoy tratando de cajonear ese problema y dedicarme cuando me tenga que dedicar”.

Recientemente, el artista volvió a hablar de este fraude “injusto” que le generó una gran “angustia” desde hace mucho tiempo. “Se trata de un desarrollador inmobiliario, que se llama Martín Pines. Gracias a Dios, fue citado a indagatoria penal por la jueza Elizabeth Paisan, que es responsable del juzgado nacional en lo correccional N°12 que dio datos y pruebas como para investigar un presunto delito”, manifestó en una entrevista con el programa Las Últimas Dos (Radio Continental).

Durante la charla, el protagonista de Inmaduros, la exitosa obra que realiza con Adrián Suar, explicó que debido a este “engaño” le generó “un problema patrimonial importante”. Además, dio detalles de lo ocurrido con Pines: “Me vendió dos unidades funcionales, una de 87m² y otra de 59 m², a precio cerrado, sin tener la autoridad para hacer semejante operación. No le avisó al fideicomiso que lo hacía a precio cerrado y sí integró esta plata que yo le di al fideicomiso en cuotas y no en la totalidad como habíamos pactado”.

Más tarde, el gestor deja el fideicomiso y Peretti quedó con una “deuda millonaria” que sigue pagando hasta ahora. También, señaló que la jueza entendió que hubo un “presunto delito y estafa reiterada”. Luego, aseguró: “A las pruebas que están avaladas por los escribanos y todo esto le agregamos cuatro grabaciones que le hicimos a Martín Pines en donde él confirma que nos debe esta plata, que no nos informó a nosotros de la forma de pago en cuotas, que no le informó al fideicomiso que nos engañó y que se iba a hacer cargo de la deuda”.

Diego afirmó que el fraude le generó un “daño emocional” y que pudo encontrar un “buen abogado” que lo está ayudando a llevar adelante esta batalla judicial: “El abogado Emiliano Corominola encontró el punto de la presunta estafa. Encontró el punto técnico para volcarlo a la justicia penal y lo hizo tan bien que la jueza pudo notar que hay pruebas para citar a indagatoria penal a Martín Pines, que es el que ejerció su condición de garca hacia mí”.

Asimismo aclaró que en un principio no quería recurrir a la Justicia, ya que deseaba poder arreglarlo directamente con Pines, sobre todo porque le daba la razón y “le decía que iba a pagar la deuda”. Pero se dio cuenta que esta persona lo estaba engañando. “Yo me di cuenta que él me utilizaba, como hacen los estafadores, los simuladores, pero en este caso para el mal. Te lo dicen en la cara y en algún punto te deja tranquilo. Pero después nos dimos cuenta que él estaba dilatando los plazos porque después de dos años prescribe cualquier denuncia que puedas hacer”, finalizó Peretti.





