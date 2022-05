La reacción de Carmen Barbieri por el exabrupto de Denise Dumas en referencia a Santiago Bal

Denise Dumas no se dio cuenta que estaba al aire y habló del affaire de Santiago Bal y Ayelén Paleo

En un programa en vivo pueden pasar todo tipo de situaciones, divertidas o inesperadas. En esta oportunidad, Denise Dumas fue la protagonista de un llamativo episodio que no pasó inadvertido para los televidentes. Incluso en las redes sociales grabaron el video y aquellos pocos segundos bastaron para que se volvieran virales y la conductora de Telefe se convirtiera en TT (Trending Topic) en Twitter.

Todo comenzó este viernes cuando faltaban segundos para que comenzara Flor de Equipo. Mientras se veía la barrida con el logo del ciclo, la esposa de Campi no sabía que tenía el micrófono abierto y estaba conversando con sus compañeros. Primero, nombró a Paola Miranda, la vedette ecuatoriana que triunfó durante su paso en la Argentina como participante de las ediciones del Bailando, también en obras de teatro y junto a proyectos de Ricardo Fort. Y quien actualmente, está viviendo en Los Ángeles y se dedica a la música.

De fondo se escuchaba “Te voy a hacer el amor”, el tema que interpretó Miranda y por eso Denise la trajo a la conversación con sus colegas. Y quiso hacer referencia a quién era la artista. “Toda la época de Santiago Bal que se garch... a Ailén, a coso...”, afirmó la presentadora, sin darse cuenta que los televidentes estaban escuchándola.

En tanto, recordaron la escandalosa separación de Carmen Barbieri y Santiago Bal por una supuesta infidelidad de Ayelén Paleo, el nombre que probablemente quiso decir Denise y que se confundió con Ailén. Luego hubo un silencio, como si Dumas hubiera notado que ya estaba al aire. En complicidad con sus compañeros, dijo entre risas: “Buen día, ¿están atorados con una medialuna?”. De inmediato, se dirigió hacia uno de sus colegas de equipo, a quien llaman “Chino” y, todavía sin haber aparecido en pantalla, mandaron a un corte comercial.

La conductora de Mañanísima habló del comentario sobre Santiago Bal que hizo su colega

El programa siguió adelante y Dumas no hizo ningún comentario al respecto. Sin embargo, las repercusiones de este episodio no solo fueron en Twitter, también en otros programas, como en Mañanísima (Ciudad Magazine). La periodista Estefi Berardi se lo contó a Carmen Barbieri: “Se habían ido al corte con Flor de Equipo, cuando vuelven, aparecen las letras del programa y se escuchó lo que estaban hablando. Te nombraron a vos. Cayeron varios”.

Lejos de enojarse, la ex de Santiago Bal le preguntó a su panelista: “¿Estaban chusmeando?, ¿lo podemos ver?”. De manera inmediata pasaron ese episodio ocurrido en Telefe. Luego, la presentadora aprovechó para hacer una broma a su equipo de trabajo: “¿Los sonidistas lo hacen a propósito para que se escuche lo que estamos hablando? o ¿la culpa la tiene la conductora que no para de hablar durante un corte?”.

Al enterarse de los comentarios de Denise sobre el affaire entre Ayelén Paleo y el padre de su hijo Federico Bal, la capocómica dijo en tono irónico: “No ensucien a un hombre que ya no está. No es verdad”. Además, con total sinceridad Barbieri reconoció que este tipo de situaciones la divertían muchísimo: “Me encantó. ¡Cómo me gustan estas cosas! Me muero de risa y de amor”.





