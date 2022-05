Sustentable y moderna, así es la casa de Marcela Kloosterboer

Sin detalles estrambóticos pero si sustentable, Marcela Kloosterboer renovó su casa (@m.klooster)

Algunos actores y actrices son muy cuidadosos de su vida privada. No solo no se le conocen ni protagonizan escándalos, tampoco suelen ventilar aspectos de lo que hacen cuando no trabajan en alguna propuesta artística y son reacios e impenetrables al momento de mostrar el lugar donde viven. Sin embargo, aunque jamás aceptarían realizar una producción fotográfica en su casa algo que se entiende y respeta por una cuestión de privacidad y seguridad; muchas veces no pueden evitar subir a redes imágenes donde se puede “espiar” un poco cómo son en su vida cotidiana.

Marcela Kloosterboer empezó a estudiar teatro cuando tenía ocho años y su primera aparición en le televisión fue a los 12 cuando formó parte de Amigovios. Aunque creció ante las cámaras y desde 1995 protagoniza éxitos como Chiquititas, Verano del 98, Son amores, Valientes y en los últimos tiempos Las estrellas y Separadas, suele ser muy discreta para mostrar su mundo, sin embargo a través de sus redes y en las fotos que comparte deja entrever parte del espacio que habita.

MARCELA KLOOSTERBOER TRANSFORMÓ SU HOGAR EN UNA CASA SUSTENTABLE (@m.klooster)

La actriz junto a su marido, Fernando Sieling habitan una amplia casa de Nordelta con sus hijos Juana y Otto. El año pasado se embarcó en una gran obra para renovar su casa de dos pisos. Según se puede ver en imágenes y detalla la revista Paparazzi, en la vivienda cuenta con Revestimientos en piedra, cemento alisado, colores neutros que brindan armonía y paz a los espacios amplios y estilo nórdico le dan carácter a la casa de la actriz, que suele mostrar en su cuenta de Instagram, dejando una ventana abierta a su intimidad.

La actriz priorizó espacios amplios y muy luminosos (@m.klooster)

Las puertas son de doble abertura y están pintadas de color blanco, al igual que las paredes, donde se lucen cuadros con frases motivacionales, bibliotecas con recuerdos de sus viajes por el mundo y demás objetos con personalidad que la pareja fue recolectando a lo largo del tiempo.

Revestimiento de piedras y almohadones lavables son parte de sus elecciones (@m.klooster)

En el living aparece un elemento que en estos tiempos de frío se mira con deseo: un hogar revestido en piedra. El hogar además cuenta con detalles lindos pero prácticos. En otra foto se ve un sillón es blanco pero realizado en un material lavable lo que hará que si los chicos deciden jugar a Picasso con ellos o se les vuelque la chocolatada, la familia no se desespere.

Fernando Sieling y su hijo menor Otto, disfrutan del moderno y cálido hogar a leña (@m.klooster)

Otro elemento que llama la atención por lo lindo y divertido es la casita de madera ubicada en el parque para que los chicos y sus amigos jueguen. A medida que fue arreglando y remodelando la casa, la actriz fue compartiendo la experiencia con sus seguidores y en algunos casos publicitando los productos que usó. “Así quedó mi baño post remodelación. Amo el contraste de blanco con madera y grifería negra”, escribió al pie de su posteo de Instagram.

La actriz en su baño completamente remodelado. Dos bachas y contraste de color con la grifería (@m.klooster)

Preocupada por el planeta eligió materiales sustentables. Las ventanas son de PVC y explicó sus ventajas “son mucho más herméticas, por lo que se mantiene más la temperatura tanto en invierno como en verano, lo cual ya genera un ahorro energético importante. La aislación acústica es increíble también, cerrás y es como una burbuja donde no ingresan los ruidos exteriores; y los materiales son mucho más duraderos”.

Una casita de cuento para que sus hijos disfruten (@m.klooster)

En otro posteo la actriz se declaró “muy fan de la luz natural” y explicó que “por eso con la remodelación de mi casa pusimos una ventana en el techo de mi cuarto. Para ahorrar energía y desde la cama ver el cielo”. Cerró su comentario con un recuerdo que compartimos casi todos “Alguien mas va apagando luces de la casa todo el día? Me hago acordar a mi mamá! Apaguen las lucessss”.

La remodelación fue una gran oportunidad para cambiar las ventanas por otras más eficientes energéticamente.(@m.klooster)

