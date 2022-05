La China Suárez a los besos con Rusherking en el after party de los Martín Fierro

La actriz y el trapero fueron vistos muy mimosos

La China Suárez y Rusherking se mostraron juntos el domingo a la noche en un after party de los premios Martín Fierro 2022. De esta manera, se confirmaron los rumores de un romance entre la actriz y el rapero que empezaron a circular desde la semana pasada. Según contó el periodista Daniel Gómez Rinaldi, ellos habían estado cenando en el restaurante Enero, en la zona de la Costanera.

Este fin de semana, participaron de una fiesta que se realizó en un boliche de Puerto Madero con varias famosas, como Lali Espósito y Jimena Barón. En las redes sociales se viralizaron videos de la pareja en la que se los puede ver a los besos, muy acaramelados. El periodista Pampito publicó unas imágenes de ellos y aclaró: “La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF”.

Además, el productor Franco Mozotegui subió a su cuenta de Instagram otro video en el que aparece Jimena Barón bailando y de fondo se la ve a la China muy cerquita del ex de María Becerra. Con estas imágenes se terminó de confirmar que es verdadero este affaire que llamó la atención, especialmente de la popular cantante que manifestó su dolor en las redes.

“Me encuentro en el piso”, escribió la cantante argentina en su cuenta personal de Twitter a la que claro no le faltaron los mensajes de apoyo y críticas tanto para la China y Rusherking. Por un lado, están quienes creen que hizo referencia a Hasta los dientes, el nuevo videoclip que desde el primer minuto generó una gran repercusión. Por otro, otros afirman que ese es su estado anímico al enterarse de que su expareja ya dio vuelta la página y las posibilidades de volver se esfuman.

Cabe recordar que María Becerra y Rusherking fueron una de las parejas más queridas de la música urbana. En diciembre del año pasado, después de que publicara furiosos tuits y dejara de seguirlo en redes, la intérprete de “Mienteme” decidió ponerle punto final a las especulaciones y confirmó el final de la relación. “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” (SIC), escribió la artista en ese momento.

Según contaron en varias entrevistas, los músicos se conocieron en un campamento de música. “El escenario era de una película romántica. A mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré”, dice ella entre risas en un video que comparten en YouTube.

“Esa noche me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”, agregó él. Después de ese desencuentro mantuvieron el contacto por redes sociales. Rusher recuerda que, a los días, le respondió a una historia por Instagram y, poco a poco, empezaron a hablar. Hoy esta historia ya quedó en el pasado.





SEGUIR LEYENDO: