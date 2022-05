Celeste Cid opinó sobre la salud de Chano Moreno Charpentier: “Ojalá que en breve pueda salir”

Celeste Cid habló de sus adicciones (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Hace once años, Celeste Cid se internó en una clínica de rehabilitación para trabajar en la recuperación de sus adicciones a las drogas. Tanto por su experiencia personal como por los recientes casos de internaciones psiquiátricas de Felipe Pettinato y Chano Moreno Charpentier -con quien celeste tuvo una relación entre 2012 y 2014-, dio su testimonio al respecto en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

“Hace poco, en tus redes, diste un mensaje sobre el ‘sí, se puede’, cuando uno quiere salir de alguna situación complicada”, le comentó la notera del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, al encontrarla en un evento. “Sí, para mí realmente es así. Creo que todos tenemos un poder, o una fuerza, muy grande. Y está bueno saber que uno tiene eso y que puede recurrir ahí”, contestó la actriz de Verano del 98 y Resistiré, entre otros éxitos televisivos.

“A veces, lo que no hay son herramientas accesibles para llegar a ese lugar. Por eso, ahora que se está poniendo un poco sobre la mesa el tema de la salud mental, que me parece muy necesario. Sobre todo, para plantear de qué manera”, dijo Celeste. “Yo cuando tuve mi problema de salud, que por suerte duró un año… las familias no saben a dónde acudir. Que haya un sistema que acerque elementos es necesario. Y creo que es inminente, porque se está pidiendo hace un montón”, agregó a continuación.

Celeste Cid habló de sus adicciones

“Estas cosas tienen algo de luz, porque yo digo: ‘Ojalá vengan a acomodar algo también’. Detrás de estas historias hay mucho dolor en las familias”, subrayó Cid al respecto de estas situaciones. Sin embargo y pese a su vínculo en el pasado con el cantante de Tan Biónica, prefirió no hablar puntualmente de su situación: “No quiero hablar de casos concretos, porque quiero ser respetuosa, pero ojalá que en breve pueda salir”.

Semanas atrás, Celeste dio un alentador mensaje al dejar atrás otra adicción: dejar de fumar. Aunque fue difícil, la actriz de 39 años celebró haber dejado este hábito que tanto daño hace a la salud en general. “6 meses sin fumar y una relación estable con el escalador”, escribió en una historia de Instagram en la que aparece en el gimnasio. Además, aprovechó para incentivar a sus seguidores a tomar su mismo camino: “Si estás pensando en dejar de fumar, es el momento”.

El mensaje de Celeste Cid al anunciar que dejó de fumar (Foto: Instagram)

Luego de esta publicación, la modelo recibió muchos mensajes de sus fanáticos que le agradecieron el buen consejo. Por este motivo, volvió a reiterar un mensaje esperanzador: “Si estás queriendo cambiar un hábito, soy la voz de tu conciencia diciendo: pequeños cambios sostenidos. Sí, podés”.

Esta no fue la primera vez que Cid habla de su lucha contra el cigarrillo. En febrero pasado, publicó un video en la que se la veía en una producción en una bañera, sumergiéndose en el agua, con un cigarrillo en sus manos y fumando. En sus historias, aclaró: “Pd, dejé de fumar hace (en dos días) 4 meses, usamos cigarrillos de lavanda con incayuyo para el video. Los recomiendo, cuesta dejar la nicotina pero vale MUCHO la pena el esfuerzo”. Luego, agregó: “Dije ‘los recomiendo’ y claramente quise decir ‘antes que la nicotina y todas esas porquerías’. Obvio que mejor no fumar nada. Mejor sentirse bien”.

