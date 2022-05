Duki llegó a México en silla de ruedas por un problema de salud

Duki llegó a México en silla de ruedas (video: Instagram)

Sin dudas Duki está en un momento muy alto de su carrera. En muy pocas horas, agotó dos funciones en el estadio de Vélez Sarsfield -serán el 6 y 7 de octubre- y se prepara para anunciar una tercera. Así, se convertirá en el primer artista argentino de rap en tocar en un estadio de fútbol. Vale decir también que el 28 y 29 de octubre, Wos hará lo propio en la cancha de Argentinos Juniors, más conocido como el estadio Diego Armando Maradona.

Pero de vuelta al ícono del trap, quien en sus últimas producciones estuvo más volcado hacia el reggaetón -está al caer el segundo volumen de Temporada de Reggaetón-, hay que decir que por estos momentos se encuentra de gira por México: ayer y antes de ayer hizo dos funciones en la ciudad de Monterrey. Y esta mañana llegó a la Ciudad de México, pero acusando un problema de salud que preocupó a sus fanáticos.

El propio novio de la cantante Emilia Mernes fue quien contó lo sucedido a través de un video corto que publicó en sus Instagram Stories. Allí se vio como el rapero se mostró en una silla de ruedas. “Camino a Ciudad de México tuvimos un pequeño accidente. No se preocupen, no es nada grave. Sólo me lastimé el pie derecho, pero tamo al 100″, escribió Duki sobre las contundentes imágenes.

Duki llegó a México en silla de ruedas

“Ciudad de México, ya estamos en camino, mirá. Estamos yendo en estas, pa, en silla de ruedas ya supiste. Los amo, nos vemos a la noche. Colta”, dijo el artista, cubierto con un barbijo blanco y unas gafas negras. Así llegó a la capital mexicana, en donde esta noche se presentará en el estadio Pepsi Center, con las entradas completamente agotadas.

Duki es quizás uno de los cantantes más activos en las redes sociales. Es que en medio del gran éxito de su carera musical, también se hace tiempo para interactuar con sus fans, que lo apoyan en cada paso que da. Pero además, también es un férreo defensor de sus colegas y no permite que ningún hater los critique. Así sucedió en las últimas horas, cuando Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga -tal es su verdadero nombre -vio que un usuario de Twitter defenestró a Cazzu,

Todo comenzó cuando una cuenta fan de María Becerra, @carisisima, compartió tres fotos de las cantantes, anunciando una pronta colaboración. “Abran paso a las jefas, Cazzu y María Becerra”, decía el tweet en cuestión. Pero lejos de elogiarlas, al verlo, el perfil @aguantelwanakin acotó: “Y, alguien tenía que darle de comer a Cazzu”.

La dura respuesta de Duki a un hater que criticó a Cazzu

Al ver ese comentario, Duki se indignó, especialmente porque el usuario tenía una foto suya como avatar. “Si vas a ser así de irrespetuoso con mis colegas, sacate mi foto de perfil y el nombre porfa”, le respondió con dureza. Además del músico, muchos internautas se hicieron eco de ese mensaje y lo repudiaron, dejándole una gran cantidad de insultos. “Te invito a borrar el post”, le pidió Duki, algo que el usuario en cuestión ya había hecho e, incluso, protegió sus tweets para que sólo puedan ver su cuenta las personas que él apruebe.

“Que buen hombre el Duko, lo quiero tanto”, “Duko respetuoso te amamos”, “¡Qué hombre!”, “Te amo Duki, él si sabe como terminar con el hate”, fueron algunos de los comentarios que alabaron la actitud del cantante.

