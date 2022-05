El cambio de vida de Celeste Cid tras superar sus adicciones: “Sí, podés”

La actriz dejó de fumar

Celeste Cid logró superar un importante desafío: dejar de fumar. Aunque fue difícil, la actriz de 39 años celebró haber dejado este hábito que tanto daño hace a la salud en general. “6 meses sin fumar y una relación estable con el escalador”, escribió en una historia de Instagram en la que aparece en el gimnasio. Además, aprovechó para incentivar a sus seguidores a tomar su mismo camino: “Si estás pensando en dejar de fumar, es el momento”.

Luego de esta publicación, la modelo recibió muchos mensajes de sus fanáticos que le agradecieron el buen consejo. Por este motivo, volvió a reiterar un mensaje esperanzador: “Si estás queriendo cambiar un hábito, soy la voz de tu conciencia diciendo: pequeños cambios sostenidos. Sí, podés”.

El posteo de Celeste Cid

Esta no es la primera vez que Cid habla de su lucha contra el cigarrillo. En febrero pasado, publicó un video en la que se la veía en una producción en una bañera, sumergiéndose en el agua, con un cigarrillo en sus manos y fumando. En sus historias, aclaró: “Pd, dejé de fumar hace (en dos días) 4 meses, usamos cigarrillos de lavanda con incayuyo para el video. Los recomiendo, cuesta dejar la nicotina pero vale MUCHO la pena el esfuerzo”. Luego, agregó: “Dije ‘los recomiendo’ y claramente quise decir ‘antes que la nicotina y todas esas porquerías’. Obvio que mejor no fumar nada. Mejor sentirse bien”.

Celeste Cid contó que dejó de fumar

Alejada un poco de la actuación, la artista aprovecha su tiempo para adquirir nuevos e interesantes conocimientos. Ella misma reveló en sus redes sociales que está estudiando sobre plantas medicinales y mostró que había dado un examen relacionado a este tema.

Cabe recordar que Celeste ha tenido una lucha contra la adicción a las drogas e incluso pasó unos días internada en una clínica de rehabilitación “Lo que viví no fue joda y rock and roll, sino el momento más triste de mi historia. Tiempos de duelo, de ‘duelar’ fantasmas personales y temitas familiares”, señaló por entonces. “Trabajo desde muy chica, rodeada de cuidados y cariño, pero también obligada a pensar y a responder como adulta, con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio. La decisión era mía hasta ahí, hasta que pesó”, señaló tiempo atrás en diálogo con Revista Gente.

Con el correr de los años, logró superar sus problemas y lo hizo públicos para visibilizar una situación. “Fue un momento muy triste y feo, que no se lo deseo a nadie”, confesó tiempo atrás en diálogo con Catalina Dlugi. “Me parece que lo lindo que se puede rescatar de eso es que algo se acomodó, pese al sufrimiento que ese momento, encontré ahí por supuesto algo de no querer estar nunca más en ese lugar, y también mucho trabajo interno, porque no deja de ser un problema de salud y una enfermedad que hay que atravesarla”, agregó al respecto.

Además, en la misma entrevista destacó cómo lo vivía a la distancia: “Por suerte al día de hoy me pasa que no me despierto con el lema de ‘sólo por hoy’, es como si le hubiera pasado a otro, es muy loca la situación. Y también fue muy reparador y se reconstituyeron muchos vínculos, y eso me parece muy rescatable”, concluyó.





SEGUIR LEYENDO: