Pampita incomodó en vivo a Zaira Nara con una pregunta sobre la relación con Jakob Von Plessen

La pregunta picante de Pampita a Zaira Nara sobre su relación con Jakob von Plessen (LAM, América)

El festejo por los 30 años de un reconocido shopping de Recoleta reunió a algunas de las figuras más importantes de la farándula vernácula. En LAM, tuvieron un móvil desde el lugar que se llevó buena parte del programa. Con Santiago Spotato en el lugar de los hechos y Ángel de Brito y las angelitas en el piso, entrevistaron en primer término a Zaira Nara, quien habló de su relación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos con quien atraviesa rumores de crisis desde hace unos meses. Y si bien venía manteniendo silencio al respecto, hace una semana había mandado un mensaje al programa dejando en claro su postura.

“Hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire”, señaló en un mensaje que le envió a Pía Shaw: “Es horrible que de repente por no responder se termina hablando más y armando una bola enorme. Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre”, afirmó.

Zaira y su marido Jakob Von Plessen atraviesan rumores de crisis

Esta noche, durante el móvil con LAM, la modelo hablaba de este momento particular de su relación y de cómo responder las requisitorias de la prensa. “A mí me gusta como hace Pampita, tiene como un master. Ella dice ‘no hablo del tema’, y yo soy muy verborrágica”, reconoció Zaira, y admitió que intentaba a la hora de dar declaraciones ponerse en “modo Pampita” aunque no siempre lo lograba.

En eso, Carolina apareció en escena y la pusieron al tanto. Le contaron que Zaira la tenía como una referente a la hora de gambetear algunas preguntas incómodas y recibió una clase improvisada. “Capaz en algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio y ya ellos se acostumbran que de eso no vas a hablar nunca”, dijo Pampita y siguió poniendo en común su experiencia. “No quiero que si mañana los chicos googlean encuentren que hablé mal de su papá, o que recibí algo feo del otro lado, prefiero no meterme en nada, opinar solo de mis cosas”, agregó.

"Caro es de ir acompañada a los eventos", dijo Zaira. Aquí, con su marido, Roberto García Moritán

En un clima distendido, la charla siguió en los mismos términos. “Una sabe dónde, cómo, cuándo, en qué contextos. Si estás dando una entrevista re cómoda te cuento, o si tengo confianza”, expresó la conductora de El Hotel de los Famosos, y Zaira se atajó: “Con lo respetuosos que están siendo Ángel y las angelitas, estoy preparada para sacarme la cucaracha”, señaló, dando a entender que en cualquier momento podía venir la pregunta comprometedora.

La pregunta llegó, pero de la mujer que estaba parada a su izquierda. “Preguntale vos, Caro, que también sos picante”, propuso de Brito. “Yo la veo re bomba, me parece raro que una mujer tan diosa esté sola”, dijo Pampita poniendo a prueba a su colega. “¿En el evento?”, preguntó Zaira siguiendo el juego, y luego puso en práctica los tips que acababa de recibir.

“Caro va muy acompañada a los eventos, y yo nunca quise que me acompañen a los lugares de trabajo. Capaz me puede dar su versión y me dice que está bueno que te acompañen”, explicó la menor de las Nara. “Me gusta estar acompañada, pero en casa”, respondió, y aguardó la evaluación de la profesora: “Está aprendiendo re bien los consejos”, sentenció Pampita y todo terminó con una sonrisa.

