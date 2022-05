Fuertes rumores de infidelidad entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen: quién es la modelo de un presunto encuentro en París

Revelan quién es la supuesta tercera en discordia entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Los rumores de crisis entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen son cada vez más fuertes. En su momento, ella reconoció desencuentros por cuestiones de agenda. “Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo un stop (freno) porque mis hijos son chiquitos y claramente siempre necesitan más de la mamá. Pasa en todas las parejas... No te doy a decir ‘estamos atravesando nuestro mejor momento’, pero nada que salir a anunciar o declarar. También hay un tiempo para cada cosa. No estoy diciendo que estoy separada, pero tampoco sé si lo diría a los gritos”.

En tanto, a fines de marzo se vinculó a la hermana de Wanda con un reconocido deportista. “Estamos hablando de Facundo Pieres. Cuando llega este nombre, yo me asombré porque él es ex novio de Paula Chaves, íntima amiga de Zaira. Obviamente fue hace mucho, Paula se separó y no tiene ningún tipo de lazo con él, pero me llamó la atención”, había informado en ese entonces Paula Varela en Socios del espectáculo (El Trece).

Zaira Nara y Jakob Von Plessen, envueltos en rumores de crisis e infidelidad

Pero en las últimas horas trascendió una versión de infidelidad por parte de él, que habría sucedido casi en simultáneo con la que cometió Mauro Icardi con Eugenia La China Suárez en París. Así lo contó Karina Iavícoli en el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Cuando pasó el Wandagate, Jakob, el ¿ex? de Zaira Nara, habría tenido encuentros -porque ya se conocían desde antes y habían tenido historias- en Francia con Jimena Butilengo“.

En ese sentido, brindo detalles sobre la supuesta tercera en discordia: “Ella es una modelo muy conocida, argentina, que está en pareja con un diseñador y fotógrafo muy reconocido que se llama Willy Rizzo”. “Después de esos encuentros, ella le habría contado a su círculo íntimo que habría estado con él. Esta información sale de la boca de Jimena, no de Jakob. Eso llega hasta Buenos Aires, y de ahí me lo cuentan a mí”, sumó la panelista.

Por otra parte, Iavícoli también relató que en ese momento Butilengo no estaba en el mejor momento con su pareja. “Jimena empieza a tener una crisis con Willy, su pareja y padre de sus dos hijos. Ella es cordobesa, viene primero a Buenos Aires y se queda unos días. Pero el marido pierde el contacto en un momento con sus hijos. Ella se va a Córdoba a ver a la familia y Wiily contacta al abogado Cristian Cúneo Libarona, el esposo de Luli (Fernández), porque no podía ver a sus hijos. Pero no se terminó de decidir si quería accionar o no en contra de Jimena. Ellos superan la crisis, pero coinciden las fechas de la crisis y los encuentros con Jakob”, finalizó.

En este contexto, los últimos días Zaira se mostró en el departamento de su hermana sobre Avenida del Libertador, lo que indica que no está en la casa que compartían en un barrio privado, a las afueras de Capital Federal. Se desconoce si porque ahí está Jakob o bien porque la modelo eligió la cercanía por algún compromiso laboral en la zona. Mientras tanto, continúa cumpliendo con sus compromisos laborales, tratando de evitar hablar públicamente de su situación marital. En los últimos días asistió a un evento en el shopping Paseo Alcorta en el que también estuvo presente Eli Sulichin, la actual pareja de Benjamín Vicuña.

