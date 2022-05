La China Suárez y Rusherking intercambiaron mensajes en las redes por primera vez: el romántico ida y vuelta

La China Suárez y Rusherking cruzaron mensajes en Instagram

Desde que fueron vistos a los besos en el after party de los Martín Fierro 2022, Eugenia La China Suárez y Rusherking siguen apostando a su relación. Después de su estadía en un hotel del barrio de Recoleta y de la denuncia de hostigamiento mediático que compartió la actriz en sus redes sociales, dieron un paso más que oficializa su romance. A pocas horas del lanzamiento de un nuevo tema musical del joven de 22 años, la ex Casi Ángeles dijo presente en uno de sus posteos y su comentario no pasó desapercibido.

El jueves a las 20 el trapero estrena “Bandido” junto a Emanero, FMK y Estani. Los últimos días publicó algunos breves adelantos que dejan ver la estética que tendrá el videoclip y una sola frase del estribillo que hace honor al nombre de la canción: “Por tu culpa me volví un bandido”. Entre los miles de mensajes que recibió el cantante, se destacó el de La China, que con solo dos palabras dio a entender que ya escuchó el tema completo y además dejó entrever que escuchaba sus hits desde antes del incipiente noviazgo.

“Mi fav”, expresó como abreviatura de “favorito”, junto a un emoji de diamante. Minutos más tarde, Rusherking le contestó: “Gracias chinita”, y sumó dos corazones entrelazados. Hasta el momento cultivaban un bajo perfil en el mundo virtual y no intercambiaban mensajes de manera pública. Sin embargo, la pasión por la música y la vocación artística son dos aspectos que los unen, ya que la actriz también cultiva su faceta de cantante desde el lanzamiento de “El Juego del amor”, un dueto con el artista cordobés Santiago Celli.

El comentario de la China Suárez y la respuesta de Rusherking

Las coincidencias virtuales son cada vez más frecuentes entre ambos, y las últimas semanas fueron captados juntos varias veces. Primero trascendió un almuerzo en la casa de ella con un menú muy particular: milanesas con salsa de tomate. El fin de semana compartieron los festejos de cumpleaños de él en un bar, y si bien se guardaron de mostrarse juntos, las respectivas publicaciones en las redes sociales dieron por sentado que habían estado en el mismo lugar. Solo faltaban las primeras imágenes juntos en la vía pública, y llagaron este martes, en la pantalla de LAM.

En el programa que conduce Ángel de Brito en América montaron guardia en un hotel de la zona de Recoleta en el que se suponía que la actriz y el cantante estaban pasando la noche juntos. Cuando apenas habían pasado las 8 de la mañana, las cámaras captaron cómo la grúa se llevaba el vehículo del trapero. Previamente, había hecho lo propio con la camioneta de la artista.

Según el testimonio del cronista, que pasó la noche en el lugar, ambos cenaron en un restaurante y luego se dirigieron al hotel, del que salieron pasado el mediodía. Primero se vio a al actriz, vestida casi íntegramente de negro, con gorra y lentes oscuros, fumando un cigarrillo. Al rato apareció Rusherking, con un conjunto deportivo azul y gorra blanca y enfilaron hacia la esquina para llevarse una sorpresa.

Como habían adelantado las imágenes, ni la camioneta de ella ni el auto de él estaban estacionados donde los habían dejado. Cuando llegaron al lugar, miraron en ambos sentidos en busca de una explicación y en cambio se encontraron con las cámaras y la presencia del cronista, que les informó lo sucedido y comenzó a preguntarles por su relación. Sin emitir opiniones al respecto y apenas saludos de cortesía, la actriz y el cantante subieron a un taxi.

