Zaira Nara rompió el silencio sobre su crisis con Jakob von Plessen: “Me duele por la familia que somos”

Zaira Nara rompió el silencio sobre su crisis con Jakob Van Plessen

En los últimos días, los rumores de crisis que envuelven hace tiempo a Zaira Nara y Jakob Von Plessen sumaron un ingrediente explosivo. Luego de trascender que ella se había instalado en el departamento de su hermana Wanda sobre la avenida del Libertador en la ciudad de Buenos AIres y que se la vinculara con el polista Facundo Pieres, se habló de

Hace una semana trascendió una versión de infidelidad por parte de él, que habría sucedido casi en simultáneo con la que cometió Mauro Icardi con Eugenia La China Suárez en París. Así lo contó Karina Iavícoli en Socios del espectáculo (El Trece): ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Cuando pasó el Wandagate, Jakob, el ¿ex? de Zaira Nara, habría tenido encuentros -porque ya se conocían desde antes y habían tenido historias- en Francia con Jimena Buttilengo”, señaló la panelista en referencia a una modelo cordobesa actualmente radicada en París con su pareja y sus hijos mellizos de cuatro años.

Luego de que todas las miradas apuntaran a ella, la rubia rompió el silencio en diálogo con Teleshow: “No sé quién es -por Jakob-. Conozco a Zaira, es mi amiga”, señaló. También usó sus redes sociales para desmentir el rumor. “Cuando te despertás en un país (Francia) y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver sobre mí y mi nombre en mi país (Argentina)”, comenzó en una historia que compartió en sus redes sociales donde negó los hechos y cuestionó las versiones periodísticas.

A todo esto, desde ese momento Zaira había permanecido en silencio. Hasta que este jueves le envió un audio de WhatsApp a Pía Shaw que la periodista compartió en LAM donde explicaba su comportamiento y daba su versión de los hechos. “De chiquita, cuando empiezan a hablar de mí, trato de no mirar, no escuchar, no leer, no responder, porque si no, me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice”, explicó la menor de las Nara justificando por qué se había mantenido al margen de la polémica.

“Sabés que te adoro y recontra respeto tu trabajo y el de todos tus colegas que me escriben, y tampoco quiero parecer agrandada porque no respondo”, continuó argumentando la modelo. “Lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire”, añadió.

Jakob, Zaira, Wanda y Mauro en París, la ciudad de la discordia

Donde sí se detuvo fue en una versión puntual de todas las que trascendieron en los últimos días. “Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París”, señaló enérgica, y se refirió a Jimena, la apuntada como tercera en discordia. “La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”, expresó en relación a aquellos famosos días que las hermanas compartieron entre la capital francesa y Milán.

Finalmente, y sin hacer mención a la relación actual con su marido, dio un cierre al tema. “Es horrible que de repente por no responder se termina hablando más y armando una bola enorme”, afirmó. “Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre”, cerró.

