La China Suárez participó en un reality uruguayo con un particular disfraz: la reacción del jurado cuando fue descubierta

La China Suárez participó de un reality en Uruguay

¿Quién es la máscara?, es una adaptación del formato de talentos de origen surcoreano que es un éxito en la televisión uruguaya y en diferentes partes del mundo. Se trata de un certamen de canto en el cual personalidades de diferentes ámbitos compiten utilizando máscaras y trajes para esconder sus identidades al público y al jurado, denominados “investigadores”, quienes deberán averiguar de qué famoso se trata.

Cada una de las identidades se maneja en el más absoluto hermetismo. Antes de cada canción, se le realiza una pequeña presentación en el que cada personaje da algunos indicios sobre su persona, aunque con la voz distorsionada. Los investigadores por -el músico Fata Delgado, las conductoras Sofía Rodríguez y Patricia Wolf y el coreógrafo Emir Abdul- van recabando información y luego del número musical arriesgan su pronóstico. Entre ellos y el público seleccionan a los ganadores de cada uno de esos duelos y los tres eliminados pasan por otra instancia de votación en el que el menos votado debe mostrar su rostro. El investigador que haya acertado la identidad se lleva un punto en la competencia.

En el primer envío, el desenmascarado fue el cantante mexicano Cristian Castro. En el segundo, le tocó al humorista español Arturo Valls y en tercer lugar le tocó el turno a Cristian Cebolla Rodríguez, exfutbolista de la selección uruguaya y de Independiente. Y en la cuarta gala, celebrada en las últimas horas, la eliminada fue Eugenia La China Suárez, que participó con la máscara de Helado y fue descubierta en su segunda intervención.

La China Suárez fue descubierta en el reality uruguayo ¿Quién es la máscara? (Teledoce)

“Soy el helado más dulce de La máscara: Llego con ganas de divertirme y reflejar luz por todos los rincones del hermoso estudio”, dijo La China el día de su presentación, antes de dar pistas sobre su identidad. “Me gusta ver la televisión pero por momentos me da vergüenza. Especialmente si estoy acompañada y haciendo zapping y me encuentro a mí misma en la pantalla. Es raro verse a uno mismo”, reconoció.

Pero allí no terminaron los indicios. “La música tiene un espacio muy importante en la vida, la libertad que me da cantar, bailar y actuar no me la da ninguna otra actividad”, aseguró la actriz, que en el último tiempo está enfocada en su carrera como cantante, y se prepara para publicar su primera canción en las próximos semanas. En este sentido, se definió como “un alma vieja en un cuerpo joven” y aclaró que si bien le gustan la música de todas las épocas, “la que más me gusta e identifica es el jazz”.

Con estas credenciales, y ante el desconcierto de los investigadores, Eugenia hizo su debut en el certamen interpretando “Libre soy”, el tema de la película Frozen. Ninguno logró descifrar de quién se trataba -arriesgaron Tini Stoessel, Luisana Lopilato y Sofía Vergara- y se impuso en su duelo. En su siguiente participación no tuvo la misma suerte, y luego de cantar “Let it be” de Los Beatles quedó eliminada del certamen.

La China en el feat con Celli, "El juego del amor"

En esta oportunidad, tanto Patricia como Emir la descubrieron y la votación del público y de los investigadores determinó que su Helado sea el personaje a desenmascararar. Al grito de “¡fuera máscara!, ¡fuera máscara!” atronando desde el público y al conductor Maximiliano de la Cruz no le quedó otra que retirarle la máscara y revelar su identidad.

La China estaba de espaldas, y cuando se dio vuelta se llevó la ovación del estudio “Se lo toman muy en serio, van por los pasillos disfrazados”, exclamó sorprendida y repartió elogios para la producción. Uno ve estos programas y se piensan que están arreglados pero es posta”, aseguró. “Vos estuviste en la ciudad y nadie lo sabía”, apuntó el conductor en este sentido, y la China explicó cómo había sido el mecanismo para mantenerla en el anonimato. “No me dejaron, me capturaron en una combi, nos disfrazaron de negro, nos sacaron los anillos. Fue casi un robo”, señaló entre risas, contenta de haber transitado por una nueva experiencia vinculada a la canción.

SEGUIR LEYENDO: