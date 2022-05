El emotivo mensaje de Araceli González a Fabián Mazzei luego de la operación: “Empezamos de nuevo”

Araceli González mostró el pie de Fabián Mazzei luego de la operación

Hace unos días, Fabián Mazzei sufrió un accidente doméstico que preocupó a sus seres queridos y a sus seguidores de Instagram que se enteraron cuando compartió un posteo en el que se lo veía en una silla de ruedas con una bota ortopédica. “Estoy vivo gracias a la mano de Dios!!! ¡Jajajaj! O la mano de mi mamá. ¡Ya les contaré! ¡Hoy solo celebro vida que no es poco!”, escribió Fabián sin dar mayores precisiones. “Y cuando crees que el día viene para seguir peleándola con las cosas simples te dan una trompada para agradecer que estás vivo y lo valioso que es. ¡Te amo!”, escribió su esposa, Araceli González, que lo acompañó en todo momento.

Días después, el actor volvió a acudir a las redes sociales para contar lo sucedido y llevar tranquilidad a sus seguidores que se habían preocupado por la noticia. “Antes que nada, primero agradecer por todos los mensajes. Lo que pasó es lo siguiente: me caí. Fui a rescatar a mi gata al techo que tiene tres metros. Vi que estaba lleno de hojas y dije ‘no, hay que sacarlas’. Cosa que no hay que hacer”, señaló en una grabación.

“Cuando estoy bajando las dos bolsas, se trabó una y me caí de tres metros de altura. Tuve la suerte de caer parado y darme vuelta en el aire porque si no caía de espaldas. Me fracturé el hueso calcáneo. Milagro es que no me golpeé la columna ni la cabeza ni perdí el conocimiento”, detalló a continuación, e informó que iba a someterse a un procedimiento quirúrgico para arreglar su talón. “Hubo información que la verdad es que no me dejaba tranquilo y estuve haciéndome muchos estudios pero está todo bien. Golpes y fractura”, dijo Mazzei más aliviado y recuperado del susto.

El posteo de Araceli González luego de la operación

Este viernes finalmente se llevó a cabo la operación y desde temprano, Araceli estuvo activa en su Instagram relatando el paso a paso de los hechos. Allí contó que se levantó bien temprano para trasladar a Fabián a la clínica donde le realizaron la intervención. Y una vez allí, y con Los Beatles como banda de sonido, compartió una serie de videos para para apuntalar la recuperación.

Primero, eligió “Here comes the sun”, mientras levantaba suavemente la sábana para que apareciera el pie de Fabián recién operado. “Ahora sí, empezamos de nuevo”, escribió Ara sobre las imágenes, mientras le acariciaba las vendas que cubrían el pie. Luego, con “All you need is love” de fondo, ingresó a la habitación donde se vio a su hija Flor Torrente que les hacía compañía. Finalmente, documentó el regreso a casa, con ella al volante y él descansando en el asiento trasero. Una sonrisa, un pulgar arriba, un beso a cámara y los de Liverpool cantando “In my life” completaron la odisea, que terminó con final feliz.

Además, en su feed, la exmodelo mostró una imagen del pie con una pregunta dirigida a su esposo que daba cuenta del tiempo por venir “¿Arrancamos de nuevo amor?”. De inmediato, la publicación se llenó de reacciones positivas y mensajes de aliento, entre los que se destacaron algunas celebrities como Claudia Villafañe, Evangelina Anderson y Verónica Lozano. El de la conductora de Cortá por Lozano es especial, ya que a principios de año cayó de una aerosilla de siete metros de altura y en una recuperación asombrosa logró volver a caminar al poco tiempo. “Acá estoy para lo que necesites”, escribió Vero. “Gracias, Vero. Allá vamos”, respondió Ara, dispuesta a enfrentar junto a su marido el nuevo desafío que le planteó la vida.

