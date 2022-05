El crudo relato de Fabián Mazzei sobre el accidente que lo dejó en silla de ruedas: “Me caí de tres metros de altura”

El actor compartió un video en su cuenta de Instagram en el que brindó detalles acerca de la fuerte caída que lo obliga a utilizar una silla de ruedas para poder desplazarse

Luego de contarles a sus seguidores que sufrió un accidente doméstico que lo dejó temporalmente en silla de ruedas, Fabián Mazzei reveló mayores detalles sobre el fuerte contratiempo que protagonizó. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un video en el que contó el contexto de la caída desde un tejado que terminó con una fractura de pie.

“Antes que nada, primero agradecer por todos los mensajes. Lo que pasó es lo siguiente: me caí. Fui a rescatar a mi gata al techo que tiene tres metros. Vi que estaba lleno de hojas y dije ‘no, hay que sacarlas’. Cosa que no hay que hacer”, inició la grabación.

“Cuando estoy bajando las dos bolsas, se trabó una y me caí de tres metros de altura. Tuve la suerte de caer parado y darme vuelta en el aire porque si no caía de espaldas. Me fracturé el hueso calcáneo. Milagro es que no me golpeé la columna ni la cabeza ni perdí el conocimiento”, detalló a continuación.

Fabián Mazzei se lastimó una de sus piernas

En ese sentido, Mazzei informó que se someterá a un procedimiento quirúrgico para arreglar su talón después de filmar el lunes y el martes próximos una película que comenzó a rodar en Italia. “Hubo información que la verdad es que no me dejaba tranquilo y estuve haciéndome muchos estudios pero está todo bien. Golpes y fractura”, dijo la pareja de Araceli González que luego agradeció al público por haberse preocupado.

“Parece de película, ¿no? ¡Pero nada más cierto! Agradecido por todo, por estar vivo y poder contarla. ¡Muchas veces este tipo de accidentes puede provocar cosas que no imaginamos!”, escribió en la publicación donde decidió publicar su palabra a través de un video.

Araceli González y Fabián Mazzei

En enero pasado, Araeli González y Fabián Mazzei vivieron un momento de tensión e incertidumbre en la casa que comparten en un barrio cerrado de Pilar. Todo ocurrió cuando un sujeto desconocido logró llegar hasta la vivienda que los actores comparten en Highland Park con intenciones de conocer a la actriz. Ante las diversas versiones que se derivaron de los hechos, la propia Araceli grabó un video en su cuenta de Instagram para dar su versión de lo sucedido y llevar tranquilidad tanto a sus seguidores como a los vecinos del country.

“No fue robo, no atropellaron a la seguridad donde vivo, sino todo lo contrario”, anticipó la actriz y pasó a relatar el incidente. “Ayer tuvimos un episodio en mi domicilio por medio de una confusión. En la guardia llamaron en el mismo momento al celular de Mazzei y al mío para comunicar que estaba entrando una persona que coincidía en el nombre con alguien que estábamos esperando”, afirmó la ex modelo.

Según su relato, todo se provocó por una confusión derivada de la casualidad: “Por equivocación yo di el okey para la entrada de alguien que tenía el mismo nombre (de la persona) que estábamos esperando, que es el que hace el mantenimiento de riego en donde vivo”, explicó la protagonista y productora del filme Sola. El nombre en cuestión resultó ser Marcelo, y Araceli detalló cómo fue el encuentro con el intruso.

“Pasamos un mal momento. Él solo quería verme”, sintetizó, y relató cómo fue la intervención de su marido: “Obviamente Mazzei habló coloquialmente con esta persona, le explicó que yo no estaba, que no me podía ver. Inmediatamente llamamos a la seguridad y actuaron rápido”, explicó, y le dejó un mensaje a los vecinos. “Esto también es para tranquilizar a la comunidad que vive en Highlands: en ningún momento se atropelló a nuestra seguridad”, aseguró.

“Automáticamente mientras Fabi abordaba esto con esta persona que no conocíamos y que entró por equivocación de parte de nosotros, llamé a la seguridad que abordó tranquilamente el tema con Fabi, y lo sacaron, lo escoltaron hasta la puerta hasta el taxi en el que había venido”, detalló Araceli, aunque allí no terminó el tema, ya que horas más tarde, el sujeto volvió a presentarse en el country ubicado en la localidad de Del Viso. “Después volvió a venir a las 10 de la noche, y ahí actuó la policía como corresponde, pero todo con tranquilidad. En ningún momento hubo violencia, solo un disgusto, un susto, pero por suerte se manejó todo bien”, finalizó la actriz.

