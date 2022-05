Camila Homs contó cómo está su relación con Rodrigo De Paul luego de la separación

Camila Homs habló de su relación con Rodrigo De Paul (LAM, América)

Luego de pasar unos días en España, Camila Homs volvió a Buenos Aires y de a poco va retomando su vida cotidiana. La modelo hizo este viaje para que sus hijos, Francesca y Bautista, se reencontraran con su padre, Rodrigo de Paul, el jugador del Atlético Madrid y de la Selección Argentina que rehízo su vida amorosa con la cantante Tini Stoessel.

Enfrentándose de a poco con la exposición, y aprendiendo a desenvolverse en este ámbito nuevo, Camila estuvo días atrás en un evento de la modelo Ivana Figueiras, donde fue abordada por el cronista de Socios del espectáculo, quien le preguntaró por la relación con el padre de sus hijas: “La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo”, señaló Homs en diálogo con el ciclo de El Trece.

Este jueves, la modelo volvió a recorrer la noche porteña y se dio cita en el festejo de los 30 años de un reconocido shopping de la zona de Recoleta. Allí le dio un extenso móvil a LAM, donde se la vio más aplomada y eligiendo los temas sobre los que quería contestar y evitando referirse a lo que todos querían saber. “Toda separación es difícil. Personalmente no voy a contar las cosas que me pasan, pero cualquier persona sabe que una separación no es fácil”, señaló de entrada y no quiso dar más precisiones al respecto. “Eso es algo que me voy a guardar para mí, si quieren preguntarme otras cosas personales sin hablar de ese tema, les contesto lo que quieran”, se excusó.

Rodrigo De Paul y Camila Homs

En este punto, el conductor Ángel de Brito le preguntó si tenían firmado algún convenio de confidencialidad. “No hay nada firmado. Ángel, porfa, no me preguntes nada de esto, porque no me interesa hablar”, insistió con firmeza y por un momento no se habló más del tema.

Desde entonces, la modelo se refirió a su futuro laboral, donde aseguró que está evaluando algunas ofertas para trabajar en los medios. “Todavía no hay nada seguro, estoy abierta a escuchar las propuestas que sean, cuando lleguen las analizaré y si me copa lo hago con gusto”, aseguró y se refirió a su breve experiencia en el modelaje: “Hace poquito que empecé a hacerlo profesionalmente, me sentí cómoda, y me gustó”, reconoció, y también habló de relación con los medios, otra área en la que está haciendo sus primeras armas: “No estaba acostumbrada, me shockearon un poco, me dio una mala impresión, pero pasó. Día a día me voy acostumbrando”, afirmó.

De a poco, la conversación volvió a girar en torno a De Paul y Pía Shaw le preguntó si tenía pensado asistir al Mundial de Qatar. “No sé, es algo que no se habló. El día que lo defina no creo que sean los primeros en enterarse”, respondió. Y ante la pregunta de si volvería a tener una pareja futbolista respondió. “¿Por que no? No voy a decir ‘a esta puerta no la abro más’”, admitió. Y ante la pregunta de Estefi Berardi, si estaba dispuesta a conocer a alguien, dejó algunas dudas. “Eso no se lo voy a contestar a ustedes, lo dejo a su criterio”, cerró con picardía.

La primera entrevista de Camila Homs al volver de España (Socios del espectáculo: El Trece)

“¿Es complicada la vida junto a un futbolista?”, preguntó Nazarena Vélez. “Es difícil, los de afuera ven la parte linda, pero las mujeres pasan muchas cosas”, reconoció Camila. “La decisión la toma uno, yo no me arrepiento de las decisiones que tomé en vida, si me volviera a pasar, lo haría. Pero fácil no es y lo más difícil es estar lejos de la familia”, agregó. Y de a poco, la cuestión volvió a tener nombre propio.

“¿Tenes una linda relación con el papá de tus hijos?”, indagó Nazarena. “Tengo una relación cordial, ni buena, ni mala”, respondió Camila. “Él tiene contacto con los chicos permanentemente”, apuntó Andrea Taboada. “Sí, claro”, respondió la modelo. Y si bien no quiso dar nombres, dijo tener una buena relación con otras esposas de los futbolistas de la Selección: “Por esta situación, ese vínculo no se va a romper”, aseguró.

