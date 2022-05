Cristian U y Tamara Paganini revelaron en qué gastaron el dinero de Gran Hermano

El exparticipantes de las ediciones de 2001 y 2011 contaron qué hicieron con la plata que ganaron tras su paso por el reality

El jueves Cristian U y Tamara Paganini visitaron Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine. Los ex Gran Hermano analizaron todo lo que viene sucediendo en El Hotel de los Famosos y la personalidad de cada uno de los participantes del reality de El Trece. Incluso se animaron a vaticinar quién creen que tiene más chances de ganar el programa. También recordaron su paso por la casa más famosa del país y le pusieron fin a las especulaciones sobre el premio que recibieron.

Primero confesaron cuáles son sus favoritos en el ciclo que conducen Pampita Ardohain y El Chino Leunis. “Yo quiero que gane Alex Caniggia porque me encanta; me parece que por su personalidad es ‘el personaje’”, asumió Paganini. En cambio, el ganador de la edición 2011 puso sus fichas en Locho Loccisano: “Lamentablemente, aunque me cae bárbaro y tengo muy buena onda con él, a Locho lo han hecho crecer otros; no fue por voluntad propia, pero yo digo que gana Locho porque es el ganador lástima”, definió.

Una pregunta de Estefanía Berardi cambió el curso de la conversación: “¿Cuánto ganaron y en qué lo gastaron?”. Aunque no detalló de manera específica la cantidad que recibió, Cristian U aseguró: “Era muy buena plata. En su momento contestaba boludeces y decía que me la había gastado en el casino, pero era mentira”. Luego enumeró algunas de las inversiones que hizo para asegurarse ganancias a largo plazo: “Hice de todo la verdad. Primero puse una veterinaria en Barracas, después la cerré, y también puse un local grande de ropa”.

Cabe recordar que diez años atrás trascendió que el ganador se llevaría 400.000 pesos, pero sería ajustado a la proporcionalidad de los días que haya estado en la casa en total. También se especuló con un viaje a Barbados y una moto como parte del combo. Paganini fue más específica y explicó que aunque no ganó obtuvo una suma de dinero por haber llegado a la etapa final. “El que ganó en nuestra edición era suplente, entonces hicieron una división y yo me llevé 39 mil pesos, pero en ese momento el dólar estaba 1 a 1 y eran 39 mil dólares”.

Sin embargo, por más que era una abultada cifra la situación económica del país no la favoreció y terminó prácticamente en quiebra. “Le di la plata a mis viejos para que la inviertan y ese verano fue terrible, perdieron todo. Nos quedamos todos en Pampa y la vía, la perdí de toque”, resumió. No es la primera vez que la ex GH habla a corazón abierto sobre los cambios que implicó su participación en la primera edición del programa que marcó un antes y un después. A comienzos de abril estuvo en LAM (América) y recordó cómo vivió su salida de la casa: “Me tuvieron encerrada un tiempo sin dejarme ver la televisión y demás cosas. No podía entender que la gente me corriera por la calle, que se pusieran una remera con mi nombre... la gente te ama y te odia”.

Además, explicó que su primera reacción fue “irse, desaparecer” y que la “trague la tierra” porque no podía entender lo que estaba pasando en su nueva vida como famosa. “Me fui a vivir a Córdoba y pensé que la solución era alejarme de los medios. Con tanta gente queriendo ser famosa, una que no quiera... y me salió el tiro por la culata, era como la figurita difícil”, dijo. “En ese momento el hater te escupía literalmente en la calle. Me pasaba de ir caminando con mi novio y dos pibas de 20 años se me pararan enfrente y que me dijeran ‘puta de mierda’”, lanzó sin filtro.

“Me tenía que vestir de hombre para andar con la calle. Usaba gorrito y barba postiza. Me ponía faja y caminaba a lo chabón para que no me miren ni siquiera como mujer”, reconoció. Pero había momentos en que la situación se salía de control: “He salido de boliches con partes íntimas lastimadas, un pezón, me han roto la ropa”. Con el paso del tiempo pudo encausar su vida por fuera de las cámaras, a las que regresa cada tanto pero sabiendo que hay otro camino posible. Hace ocho años que trabaja en un laboratorio de alta complejidad y se permite mirar con otra perspectiva su experiencia en la casa más famosa del país. “Recién ahora estoy sanando. Me llevó 20 años y todo este tiempo de terapia en terapia”, admitió.

