Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Camila Homs: likes románticos y movimiento en sus redes sociales

Tini, Rodrigo de Paul y Camila Homs: movimientos románticos en las redes sociales

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel están dando cada vez más muestras públicas de que están enamorados y dándole rodaje a una relación. En las últimas semanas se generó una polémica al determinar cómo y cuándo comenzó su noviazgo, algo que no encajaba con la versión de Camila Homs, la ex del futbolista del Atlético de Madrid y la Selección Argentina.

Al margen de todo el ruido mediático, la cantante reaccionó de manera muy cariñosa en sus redes sociales a un tierno comentario que le dejó Rodrigo en una publicación de Instagram. “Increíble”, escribió él junto al emoji que tiene corazones en lugar de ojos, señal de enamoramiento. Así, la ex Violetta le contestó con un “me gusta” y cinco corazones rojos.

En el otro rincón, Camila, madre de Francesca y Bautista De Paul, estaría comenzando un noviazgo con el productor Nacho Lecouna, quien en su momento fuera pareja de Candelaria Tinelli y Soledad Fandiño. Así lo contó Luli Fernández este lunes en el programa Socios del Espectáculo (El Trece). Incluso, la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contó que le preguntó a Homs directamente por este tema y contó cuál fue la reacción de ella.

El ida y vuelta entre Tini y Rodrigo de Paul en las redes sociales (Foto: Instagram)

“Hay un acercamiento en torno a Camila Homs, una soltera muy codiciada en estas horas. Hay un hombre conocido, del medio público, que la ronda en principio con fines laborales, pero también creemos que se puede enamorar”, introdujo Lussich. Fernández calificó de “misterioso acercamiento” a la relación entre la modelo y Lecouna. “Con Cami me suelo mandar mensajes y siempre me responde. Ahora le pregunté de un interés laboral de Nacho y su productora con Camila. Y me sorprendió que ella no me respondió, cuando siempre me responde”, dijo la modelo.

Luego, Luli contó que la relación de la modelo y el productor audiovisual, conocido por los trabajos que realizó para la productora de Marcelo Tinelli, comenzó a través de las redes sociales: “Durante el fin de semana veíamos los corazoncitos de Tini a De Paul y de De Paul a Tini. Pero vimos otros likes. Hace semanas empezó el follow de él, la empezó a likear, pero ella no lo seguía. Hasta hace pocos días, ella sigue a pocas personas, menos de quinientas”.

Camila Homs

“Nacho hace unas semanas empezó a seguir en Instagram a Camila. Uno dice de dónde se conocen, si son amigos o un tipo de propuesta laboral. Los representantes de Camila hicieron silencio, pero él sí dio algunas respuestas a su entorno. Él está haciendo algunas producciones para San Juan y tiene interés de llevarla para grabar. Son especiales para redes sociales, hubo un acercamiento, pero quedó en la nada”, puso en contexto Fernández.

“Pasaron los días, ella se fue a España y apareció un like de él. Después de esto, ella lo empieza a seguir, como una devolución de gentilezas. Ahí se ve que dentro de los seguidos de Camila está Nacho Lecouna como uno de los últimos que empezó a seguir”, prosiguió Luli acerca de los movimientos virtuales de esta relación.

“El acercamiento a nivel laboral de ella existió, pero no prosperó, pero igual el like y el follow continúa. Sembró. No se vieron personalmente, pero si la empieza a seguir de manera personal y hay likes que van y vienen, puede trascender lo laboral”, cerró la modelo.

