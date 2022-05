La receta veggie y romántica de La China Suárez: “No te quiero enamorar, pero...”

La receta veggie y romántica de La China Suárez (Video: Instagram)

De la manera que sea, ella siempre da que hablar. Sea por un nuevo romance, una separación, un triángulo amoroso, un escándalo... Y ahora, por un plato de comida. Es Eugenia La China Suárez quien capta la atención y en el mediodía de este lunes sorprendió con una receta totalmente veggie e, incluso, romántica

“No te quiero enamorar, pero...”, escribió la actriz como epígrafe de una foto que publicó en sus Instagram Stories, en la que lucía un apetitoso plato a base de fideos de arroz y tofu. Acto seguido, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio prendió la cámara frontal de su teléfono y pasó a explicarles a sus millones de seguidores cómo lo hizo.

“Va la receta de lo que subí recién”, introdujo Eugenia. Y luego se interrumpió para hacer una apreciación personal de su look: “Tengo el pelo empapado...”. “Buenas tardes, primero”, saludó después y contó que su plato estaba hecho con “fideos de arroz, champiñones, cebolla, ajo y tofu”.

El plato veggie de La China Suárez (Foto: Instagram)

“Paso a contarles como hago. En cámara lenta, perdón”, dijo para después atajarse. “Ojo, yo no sé, yo todo lo hago que hago, lo hago a ojo, después no me puteen si algo está mal, o algo la gente que realmente sabe cocinar. Yo solo digo cómo lo hago yo”, dijo la China. “El tofu es clave marinarlo... Así que primero lo marino. Ojalá del día anterior, pero si no podés, un rato antes. Y lo pongo en un bowl con salsa de soja, pimentón, ajo en polvo, pimienta, mostaza y miel...”, dijo pero de repente hizo una interrupción.

“Llega una amiga, ahora sigo, perdón...”, escribió y en el video se veía cómo se incorporaba de su cómoda silla para recibir a la visita. Un instante después, prosiguió con su explicación “Lo marinás con lo que quieras meterle. Y después a los fideos los metés en un bowl, también, en una olla, le tirás agua caliente para que se hidraten y listo. Y después ponés en una sartén. Puede ser con aceite de coco o de oliva o no sé, cualquiera, y picás ajo, cebolla, los champis...”, explicó La China de manera escueta y dando por finalizado el procedimiento.

El sábado pasado Rusherking cumplió 22 años y lo celebró en un bar rodeado de amigos y artistas. Y una vez más las redes sociales dejaron rastro de las coincidencias virtuales que lo unen a La China, con quien fue visto muy acaramelado en el after party de los Martín Fierro 2022 el fin de semana pasado. Aunque no compartieron fotos juntos, posaron en el mismo bar y replicaron algunas historias con la misma ubicación.

La actriz y el trapero fueron vistos muy mimosos

El cumpleañero subió varias stories junto a Duki y Emilia Mernes, la exitosa pareja que también dijo presente para brindar por su colega. A diferencia de la efusividad que fue captada en la fiesta posterior a la ceremonia organizada por APTRA, esta vez no fueron vistos in fraganti en ninguno de los videos que subió Reydel, el artista y organizador del evento. Sin embargo, una imagen abrazado a la ex Casi Ángeles no pasó desapercibida: “Pasaron cosas. Gracias, China, por confiar en nosotros”, escribió quien estuvo a cargo de los detalles del festejo.

La actriz no le dedicó ningún saludo público a Thomas Nicolás Tobar -tal es el nombre del trapero-, pero le agradeció al restaurante por haberle alegrado la cuarentena con envíos de papas fritas. También mostró tres postales con su look de dos piezas estampado, sentada en uno de los sillones del bar, y luego compartió la imagen de un graffiti que decía una significativa palabra: “Amor”. Sus posteos cruzados llegan poco después del almuerzo que le preparó al trapero en su hogar con un menú algo infantil: unas doradas milanesas con ketchup, servidas sobre un plato con un diseño de flores y plantas.

En línea con el bajo perfil que cultivan ambos, esto no fue anunciando a los cuatro vientos, sino que el mundo virtual los deschavó por algunas coincidencias en las historias de la ex de Benjamín Vicuña. En sus respectivos perfiles se vio un mismo mantel, una misma mesa y las mismas copas servidas. Suárez mostró una larga mesa en el quincho de su casa de campo. Y un rato más tarde, Rusher publicó una foto con el menú del almuerzo y un pulgar arriba aprobando el plato.

