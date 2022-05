De la infancia humilde en Santiago del Estero a los besos con la China Suárez y el escándalo con María Becerra: quién es Rusherking

Con solo 21 años, Rusherking ya cosecha millones de reproducciones en las distintas plataformas

Si bien es uno de los artistas más conocidos de la escena urbana, el nombre de Rusherking comenzó a sonar con fuerza en los medios el año pasado, por su relación con María Becerra, una de las cantantes pop con mayor ascenso del país. Y en diciembre, cuando se separaron en medio de un escándalo por una supuesta infidelidad por parte de él, volvió a estar en las primeras planas.

“Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, había sido uno de los fuertes mensajes que la intérprete de Acaramelao había escrito en las redes y luego decidió eliminar. Horas más tarde, ella terminó de confirmar la ruptura, aunque se mostró arrepentida por su impulsiva reacción. Hoy, el músico vuelve a ser noticia por su vida amorosa, pero esta vez por su incipiente relación con Eugenia La China Suárez.

María Becerra y Rusherking, cuando eran pareja (Crédito: Prensa Axe)

Pero, ¿quién es Rusherking? Su verdadero nombre es Thomas Nicolás Tobar y está a tan solo días de cumplir 21 años. Vivió hasta los 17 en La Banda, Santiago del Estero, y luego se mudó a Buenos Aires, donde comenzó su ascendente carrera musical y se creó su nombre artístico, que tiene su origen en una palabra de un famoso videojuego. “De chiquito jugaba al Counter Strike, y me decían Rusher todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté, me puse Rusher. Se usa en todos los juegos el término, pero yo me lo puse por el Counter, es cuando vas rápido a la jugada, cuando comprás el arma y vas a matar a todos. Eso es un Rusher, y después le agregué el King”, había dicho en una entrevista en una entrevista con el diario La Capital.

A pesar de hoy estar entre los referentes de la música urbana y ganarse su lugar entre figuras de la talla de Tiago PZK, Duki, Lit Killah, Trueno y Nicki Nicole, entre otros, sus primeros años de vida no fueron nada fáciles. “Mi papá es taxista y mi mamá ama de casa, mi papá labura todo el día, tuve una infancia muy humilde. Había veces que no teníamos para comer, tomábamos mate cocido con pan al mediodía y a la noche. A pesar de lo humilde que éramos, mi mamá y mi papá siempre se encargaron de darnos lo que podían”, había relatado en octubre durante su visita a PH, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

Tiago PZK y Rusherking, una amistad unida por la música

“Empecé con el freestyle en Santiago, mis papás me bancaban y después cuando vieron que empecé a ganar, me bancaron más y fui creciendo hasta que un día me puse a hacer canciones y me vine a Buenos Aires. Me vine solito y ahora me empezó a ir muy bien, pero al principio con mis amigos dormíamos en el sótano de una peluquería, a veces no teníamos donde dormir y comer”, había contado sobre sus comienzos.

Tiempo después, ya con sus primeras ganancias, pudo mudarse a una casa con sus amigos, entre los cuales están Lit Killah y Tiago PZK. “Todos venimos de abajo, pero somos pibes con muchos valores y que entendemos el no tener nada y ahora apreciamos la posición que tenemos”, había valorado en esa nota con el ciclo del ex CQC.

Pero con la fama, también vino la inevitable exposición de su vida privada. Porque a pesar de su bajo perfil, su reciente encuentro con la ex de Benjamín Vicuña no pasó desapercibido. El último domingo, se los vio juntos en un after party de los premios Martín Fierro 2022.

La China Suárez y Rusherking fueron vistos muy mimosos después de los Martín Fierro (Video: Twitter)

De esta manera, se confirmaron los rumores de un romance entre la actriz y el trapero que empezaron a circular desde la semana pasada. Según contó el periodista Daniel Gómez Rinaldi, ellos habían estado cenando en el restaurante Enero, en la zona de la Costanera. Y luego participaron de una fiesta que se realizó en un boliche de Puerto Madero con varias famosas, como Lali Espósito y Jimena Barón. En las redes sociales se viralizaron videos de la pareja en la que se los puede ver a los besos, muy acaramelados. El periodista Pampito publicó unas imágenes de ellos y aclaró: “La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF”.

En el mismo momento en que aparecieron las acarameladas imágenes de Rusher y Suárez, Becerra reaccionó, como no podía ser de otra manera, en sus redes sociales. Lo hizo con un contundente y romántico video que publicó en sus Instagram Stories y que sorprendió a propios y extraños. “No necesitamos más que esto”, escribió María junto a un corazón rojo sobre un video en el que se ve unas leñas quemándose en primer plano y, a un costado, un muchacho con un celular en la mano. Más abajo, se lee una leyenda más explícita aun: “Te amo”.

Por el momento, Rusher prefiere el silencio. Mientras tanto, su éxito no para: tiene millones de oyentes mensuales en Spotify y otras plataformas, donde se sigue posicionando como uno de los artistas más escuchados.

