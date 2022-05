El menú infantil con el que la China Suárez recibió a Rusherking

Rusherking y la China Suárez

En silencio, pero con pistas cada vez más firmes, Eugenia La China Suárez y Rusherking están viviendo un romance apasionado. Después de haber sido vistos muy acaramelados en una fiesta después de los Martín Fierro celebrados el domingo pasado, la actriz lo invitó a almorzar a su casa el pasado mediodía.

En línea con el bajo perfil que cultivan ambos, esto no fue anunciando a los cuatro vientos, sino que en las redes sociales los deschavaron y se dieron cuenta de las coincidencias en algunas Instagram Stories que publicaron tanto la mamá de Amancio, Magnolia y Rufina como el ex de María Becerra.

Es que en ambos casos se vio un mismo mantel, una misma mesa y las mismas copas servidas. Suárez mostró una larga mesa en el quincho de su casa de campo. Y un rato más tarde, Rusher publicó una foto con el menú del almuerzo y un pulgar arriba aprobando el plato. ¿La particularidad? Se trataba más bien de una comida algo infantil: unas doradas milanesas de ketchup, servidas sobre un plato con un diseño de flores y plantas.

Las stories de La China Suárez y Rusherking que demuestra que compartieron un almuerzo (Fotos: Instagram)

En los últimos días, Rusherking comenzó a adquirir mayor popularidad en quienes no consumen el estilo musical en el que es una de las estrellas de la actualidad. Es decir, el rap mezclado con el reggaetón. Primero, por versiones de un romance y luego porque aparecieron imágenes lo confirmaban.

Un video de Thomas Nicolás Tobar -popularmente conocido como Rusherking- a los besos con Eugenia la China Suárez en una fiesta posterior a la entrega de los Martín Fierro el domingo pasado se viralizó en las redes sociales. Si bien hace algunas semanas sus nombres ya habían sido vinculados, las imágenes hablaron por sí solas, pese a que quien los grabó no reparó en ellos: por caso, se besan de fondo, mientras Jimena Barón, Lali Espósito y otros famosos bailan al ritmo de la música, como en cualquier fiesta.

La actriz y el trapero fueron vistos muy mimosos

La actriz decidió evitar hablar de su vida privada. Recientemente regresó de Madrid, a donde viajó para asistir a la entrega de los Premios Platino y allí se especuló con una posible crisis con el empresario español Armando Mena Navareño, ya que no se mostró con él. Pero por ese entonces tampoco quiso confirmar la ruptura. La última vez que se vieron fue en marzo para su cumpleaños, cuando él viajó a Buenos Aires y acompañarla en esa especial fecha. Antes, había quedado envuelta en un escándalo mundial cuando Wanda Nara descubrió que se había encontrado en un hotel de París con su marido, Mauro Icardi.

Y en el caso de Rusherking, tampoco le gusta hablar mucho de su vida privada. Estuvo mucho tiempo en pareja con la cantante de pop María Becerra, de quien se separó el año pasado en medio de un escándalo cuando se supo que la ruptura habría sido porque él la engañó con una influencer.

Luego de que aparecieran las imágenes con la China Suárez en el after party de los Martín Fierro, el músico habló de su relación. Y pese a que no quiso dar mayores precisiones al no confirmar ni desmentirlo, pronunció una sugestiva frase. “Prefiero mantener mi vida privada oculta”, respondió ante las cámaras de LAM, por América. “Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso”, agregó el trapero describiendo su vínculo con la ex Casi Ángeles.

