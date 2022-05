Mientras transita el coronavirus, Jey Mammon le dedicó unas emotivas palabras a Gerardo Rozín por el Martín Fierro ganado por La Peña de Morfi

Las emotivas palabras de Jey Mammon a Gerardo Rozín

“Es un Martín Fierro muy merecido para la casa de la música. Quiero felicitarlos. La música tiene que estar viva en la tele”, señaló este domingo Jey Mammon en el inicio de una nueva edición de La Peña de Morfi. Desde su casa y mediante un zoom, el animador se mostró con anteojos negros, mientras se lamentaba no poder estar al frente del programa y contaba los síntomas de coronavirus que había tenido. “Estoy con Covid y un orzuelo”, dijo y aseguró que “no perdió el olfato y el gusto”.

También agradeció su paso por Los Mammones que le dio su Martín Fierro como revelación. “La música tiene que estar viva en la tele y más viva que nunca”, destacó. “Siempre que me preguntan sobre La Peña de Morfi siempre contesto lo mismo y me parece un buen momento para decirlo. Gerardo dejó un equipo, y se lo quiero decir a todos los que están en el control y a ustedes, que funciona solo”.

“Gerardo que estás presente en ese estudio, quiero celebrarte, honrarte y celebrar ese equipo que camina solo y vale oro y le dije esa noche (de los Martín Fierro) ‘ojo que quizás ganan el Oro’, pero será el año que viene”.

En tanto, el periodista Ariel Rodríguez, destacó el rol de Jey en esta nueva etapa del programa. “Dejame decirle a Jey, no sé si soy la persona indicada para decirlo, pero me parece que la piecita indicada para estar en este lugar eras vos. Así que, bienvenido”, señaló. Jésica Cirio siguió las palabras de su compañero. “Por supuesto. Te queremos y te uniste perfecto. Sos un amor de persona”, agregó.

Acto seguido, Jey Mammon presentó a Lizy Tagliani con mucha emoción. “Yo arranqué hace 10 años en la tele no porque estuve buscando, sino porque me costó mucho aceptarme y amigarme conmigo, esto no es un juicio de valor hacía nadie, es lo que me pasó a mí y es mi historia”, comenzó diciendo el conductor.

“No me parece casual y que todo pasa porque sí. Que hoy esté ahí ella que la admiro tanto y que la he ido a ver a tantos lugares porque quienes pertenecemos a esta generación de la diversidad nos ha costado tanto en la vida y la verdad que verla brillar porque hoy es una diva. Me llena de alegría y de orgullo que Lizy está hoy con nosotros”, destacó el también músico.

Jey Mammon presentó a Lizy Tagliani con mucha emoción

Por su parte, Lizy Tagliani agradeció las palabras de Mammon y respondió: “Para mí es muy emotivo estar acá, un lugar que aprecio y que le tengo mucho cariño. Primero porque es un gran espacio para los artistas que venimos a promocionar todo lo que hacemos y segundo porque el equipo de La Peña representa el domingo en familia y la esencia que tiene es la de juntarnos”.

Cabe destacar que en esta emisión estaban invitados Rusherking para cantar todos sus éxitos. Además, Los Nocheros, Nico Mattioli y Juanjo Abregu que mostró lo mejor de la chacarera para festejar el 25 de mayo.

SEGUIR LEYENDO: