Tenso cara a cara entre Roberto García Moritán y Diego Brancatelli: “¿Ponés las manos en el fuego de que Cristina no es corrupta?”

El periodista y el legislador intercambiaron opiniones políticas

La sexta temporada de PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff todos los sábados por la noche por la pantalla de Telefe, logra captar la atención de miles de televidentes con cada una de sus secciones y personalidades invitadas. En esta ocasión, la grieta se hizo visible en un fuerte cruce entre Diego Brancatelli y Roberto García Moritán.

En el frente a frente, una de las secciones insignia del exitoso ciclo, les tocó pasar a Diego Brancatelli y a Roberto García Moritán. Decidió arrancar al empresario. “¿Ponés las manos en el fuego de que Cristina no es corrupta?”, disparó. “Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Solamente por mi mismo. Igual creo que Cristina no es corrupta y que ha existido persecución feroz contra ella”, respondió el periodista y panelista.

Luego, Brancatelli quiso saber si la relación entre el legislador de Juntos por el Cambio y Carolina Pampita Ardohain era genuina o por conveniencia. “No dudo de tu amor por Carolina (Pampita), creo que es genuino”, arrancó diciendo el mítico panelista de Intratables. “Quiero preguntarte si has aprovechado ser marido de Pampita para algún tipo de uso y si creés que hoy serías legislador porteño si no fueses marido de Pampita”, quiso saber.

“Es una pregunta justa”, consideró Moritán, a lo que luego agregó: “Yo vengo trabajando hace muchos años, desde 2017 en los barrios. Tengo mucho compromiso y dedicación, pero es verdad que Caro me proyectó a un mundo que por ahí me hubiera costado mucho más llegar”.

Y concluyó: “Lo que sí prometo es administrarla con mucha más responsabilidad”. Acto seguido, el conductor quiso saber si había alguna otra pregunta pendiente y pasó de inmediato a otro tema. Sin embargo, Moritán redobló la apuesta y lo cuestionó lo que Brancatelli dijo en la ceremonia de los Martín Fierro tras ganar el galardón.

“En los Martín Fierro dedicaste tu triunfo a un sector del periodismo que, según lo que diste a entender, no manifestaba sus verdaderas intenciones, ¿qué quisiste decir?”, indagó el legislador. “Que hay mucho periodismo careta que no le dice a la gente las cosas de frente. Me parece que la gran mayoría de los periodistas que analizan la realidad lo hacen sin decir cuál es su orientación política y eso a mí me enoja mucho”, aseguró frente a las cámaras.

Como suele ocurrir, su afirmación despertó sentimientos encontrados en Andy Kusnetzoff, quien intervino al aclarar que los comunicadores no se encuentran obligados a exponer su vida personal frente a la audiencia.

El panelista tomo el microfono, hizo la V militante, tiro un "volveremos" y critico a colegas

Hace una semana, Diego Brancatelli fue uno de los que tomó la palabra para expresar su agradecimiento por el Martín Fierro que recibió Intratables (América) como mejor programa periodístico. “Al periodismo, que se saque las caretas y que hable de frente, diciendo de dónde opina. Es simplemente, siendo intelectualmente honestos”, dijo.

“Gracias a todas las autoridades. Volvemos, y volveremos por mucho más”, finalizó. Acto seguido, hizo la V militante y abandonó el micrófono para retirarse del escenario junto a sus compañeros de Intratables que habían subido a recibir el premio otorgado por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión Argentina (APTRA).

