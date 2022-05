El tenso cara a cara de Chanchi Estévez y Locho Loccisano: de las falsas promesas a la traición de la familia

El encuentro cara a cara de Locho y el Chanchi en El Hotel de los Famosos

El viernes estuvo cargado de nerviosismo en El Hotel de los Famosos. El último día de la semana combina varios factores que resultan decisivos para el temido duelo de la H: el cansancio acumulado, las estrategias para seguir en la competencia, las amistades y los romances. Después de un intenso desafío en el laberinto, se definió que Imanol Rodríguez sería el primer duelista, y unas horas después tuvo lugar el Todos contra Todos para conocer a su adversario.

Sabrina Carballo y Locho Loccisano tuvieron un mejor desempeño en la prueba donde el ingenio y la velocidad componen la clave para ahorrar segundos. “Perdí en todos los desafíos esta semana y llegó el día que no quería que llegara nunca: mi primera H, que puede ser la última”, confesó Imanol cuando Pampita Ardohain le comunicó que había tenido el peor tiempo. A pesar de haber ganado en el laberinto, el animador suponía que sus compañeros volverían a votarlo en el cara a cara, tal como viene sucediendo en el reality de El Trece hace tres semanas.

Indignado y con muy poca energía para enfrentar otra H, Locho intentó hacer un pedido de bandera blanca cuando invitó a Chanchi a disfrutar del beneficio que obtuvo al comienzo del día jugando al basquet. Se trataba de unos tragos y una picada para relajarse durante una hora y descansar de sus tareas como staff. Durante la conversación surgieron varias posibilidades, y el exjugador de fútbol le aseguró que “podría tener una semana de descanso si se lo pedía de buena forma”. Tentado por la promesa de que no lo votarían el resto de los integrantes de la autodenimada “familia”, Locho le rogó que esta vez fuese otra persona a enfrentarse en el duelo que deja afuera a un participante.

El brindis de Chanchi Estévez y Locho Loccisano minutos antes del Todos contra Todos

Aquellas palabras quedaron resonando en la cabeza del notero que parece tener en contra a todos sus compañeros, y cuando tuvo que expresar su decisión lo tuvo en cuenta. “Mi voto es simplemente por juego y estrategia. Siento en el aire algo que va a pasar y quiero safar de la H, así que es para Lissa (Vera)”, argumentó Locchisano. La ex Bandana no ocultó su asombro al escuchar su presagio, y manifestó su incredulidad. “Está flasheando caca, pero no pasa nada. Es inimputable a estas alturas”.

Melody Luz mantuvo la misma tendencia que en los últimos encuentros cara a cara y votó a Locho. “Lo considero un amigo y simplemente porque siento que es un gran jugador, es para Chanchi en mi caso”, contó Imanol. Detrás de cámaras el ex Rácing no estuvo alineado con su sentir, y aseguró que todo formaba parte de un plan previo que había organizado, mediante las supociciones de qué harían los demás. “Tengo ganas de que se quede imanol, pero también quiero que se vaya porque hay que echar a todos”, remarcó Estévez.

Emily Lucius, amiga de Imanol por fuera del reality, aseguró que pensó en un rival que él pudiera superar para seguir en la competencia, y optó por Lissa. Al darse cuenta de que tenía posibilidades de ir a la H, la cantante asumió que sintió un hueco en el estómago y cambió su estrategia: “Voto a Locho para ponerlo a la misma altura que yo en cantidad de votos”. Alex Caniggia tuvo un rol fundamental en la votación, y se inclinó por Lissa. Cuando llegó su turno, Chanchi sorprendió a todos y aseguró: “Lissa es familia, Locho no es familia, así que mi voto es para Locho”.

Martín Salwe era el encargado de definir el desempate entre Lissa y Locho, pero eligió un “voto tibio”, según él mismo definió, y nombró a Alex. Lo mismo pasó con Sabrina, que eligió a Emily solo para no rematar la cuestión, y a quien no le tembló el pulso fue a El Emperador, que por haber ganado el desafío de huéspedes días atrás tenía la posbilidad de votar de nuevo en caso de empate. “Lissa va a la H con Imanol”, sentenció, dejando en claro cómo va a ser el próximo duelo.

