Alex Caniggia le declaró su amor a Melody Luz en El Hotel de los Famosos: “Encontré a la Emperadora”

Hace más de un mes empezaron los coqueteos entre Melody Luz y Alex Caniggia. Seis veces consecutivas compartieron noches de pasión en la suite más confortable de El Hotel de los Famosos, gracias a su destreza física en los desafíos de huéspedes. El participante apodado El Emperador se muestra muy enamorado, al igual que la bailarina, y todos los días se los ve entre besos y abrazos. Salvo alguna que otra discusión por celos mutuos, siguen adelante con su flamente noviazgo, y el hijo de Mariana Nannis avanzó un paso más al ponerle un rótulo especial a su pareja.

El jueves mantuvieron una charla a solas con El Chino Leunis y allí confesaron sus sentimientos. “No me imaginaba que me pasara algo con un compañero, y menos con Alex porque no lo conocía”, aseguró Melody. “Me pasaba creo que lo mismo que a la mayoría, que lo ves todo el tiempo tirar chistes y decir palabras a su manera, pero no lo conocemos fuera de eso, y cuando lo conocí acá me pareció una persona demasiado sincera, muy cristalino, es un tanque de amor realmente”, agregó.

“Yo no pensaba enamorarme jamás acá, de nadie. Sí estar con alguien, porque sino me muero, pero enamorarme no”, reconoció el hermano de Charlotte Caniggia. “Nos parecemos, yo tengo personalidad, ella tiene personalidad, y la verdad es que Carlita me enamora día a día. Es el amore mío”, expresó. Detrás de cámaras se explayó aún más en su declaración romántica: “La amo con todo mi corazón, profundamente. La primera vez que la besé, sinceramente les digo, sentí todo”.

"Encontré la candidata para ser La Emperadora", aseguró Alex Caniggia sobre su noviazgo con Melody Luz

“Por primera vez encontré la candidata para ser La Emperadora”, confesó. La bailarina, por su parte, lanzó una advertencia en el backstage: “Espero que todo lo que diga o lo que habla enserio conmigo, porque sino se va a comer una gran cruz. Yo no quiero que sea un amor de reality, quiero que prospere”. Una semana atrás la pareja hizo el anuncio frente a todos sus compañeros sobre su relación. “Somos novios, Chino”, comentó Alex y se fundió en un romántico beso con Melody.

Intrigado, Leunis insistió en el significado detrás de la etiqueta que le pusieron a su romance, y les consultó sin filtro: “Si ustedes salieran de acá, ¿empezarían una relación afuera del hotel?”. Al únisono, la respuesta fue la misma en ambos casos, un rotundo “sí”. En este sentido, Melody explicó: “La idea no es ser novios para un juego. Lo sentimos natural, estamos todo el día juntos, así que yo espero que esto siga después del reality”.

Locho Loccisano interrumpió al conductor y recordó la charla que presenció sobre el futuro de la pareja mientras pasaban tiempo como huéspedes. “Alex le dijo a Melody el otro día: ‘Yo tengo un viaje en julio y me encantaría que me acompañes a recorrer Europa conmigo, y te juro por Dios que se lo dijo enserio”, sentenció. Tal como dijo el animador, ese diálogo había sido registrado frente a las cámaras algunos días atrás y habían dejado constancia de la promesa de cumplir con ese plan ni bien salgan del reality. Incluso Alex escribió una carta para sus seres queridos en una actividad grupal, y mencionó la posibilidad de que su madre la conociera en Marbella: “Pronto te voy a visitar y te voy a presentar a mi nueva novia de San Martín. Espero que te guste mucho. Sape”

