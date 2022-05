Chistian Sancho recibió una fuerte acusación de su exesposa, Vanesa Schual: “Se enamoró y se llevó los ahorros”

Duras acusaciones de la ex de Christian Sancho

Luego de más de una década de relación y de un hijo en común, Gael de doce, en el 2020 Christian Sancho se separó de su mujer Vanesa Schual. Sin embargo, la ex pareja continuó conviviendo y hasta tenían el plan de irse a vivir juntos como familia a España, donde además vive Camille, la hija mayor de él fruto de su relación con Valeria Britos. En febrero, todo cambió, aquellos planes se disolvieron y el actor rosarino dejó su hogar y comenzó a rehacer su vida al lado de su compañera de elenco, Celeste Muriega.

Quien lo acompañó durante once años, rompió el silencio y en diálogo con Intrusos lanzó duras acusaciones contra el exmodelo. Además de asegurar que él se llevó los ahorros familiares para realizar el viaje a España, dijo que el hijo que tienen en común está triste porque su padre lo ve a lo sumo una vez por semana

El hecho no es que haya dejado la casa, que en febrero de este año dejó de vivir con nosotros aunque estamos separados hace mucho pero seguíamos conviviendo”, contó Vanesa. Y continuó: “En el 2019 iniciamos el proyecto de irnos a vivir a España, el tenía la ciudadanía italiana, gestionamos la de mía y la de Gael, porque no estábamos casados. Hasta diciembre yo seguía vendiendo las cosas de esta casa para el proyecto”, señaló.

Según el testimonio de Vanesa, todo cambió en febrero de este año. “Se enamoró y se llevó los ahorros que estaban en una caja fuerte, alquilamos en verano nuestra casa en Maschwitz para comprar los pasajes y seis meses de alquiler en España, pero él no quería porque estaba con la obra”, afirmó.

Christian Sancho y Vanesa Schual cuando eran pareja (Teleshow)

La joven contó cómo reaccionó en ese momento. “Dije ‘¿qué le pasa a este hombre que despoja a su hijo?’. Vinieron mis padres y él a los gritos diciendo que eran los ahorros de toda su vida”, contó la mujer que tiene un emprendimiento de pastelería y trabaja desde la casa. “Tuve que sacar un préstamo para poder emprender, la plata de la casa la manejaba yo, administré todo hasta marzo que cuando vi que estaba en pareja y que lo de España no iba a ser, le dije te paso las claves y que te lo haga otra el trabajo”.

Durante la entrevista en América, Vanesa también deslizó que Christian ve poco a su hijo. “Hablamos de la situación de disolver bien la casa, y Gael le pedía que se quedara y él decía que se le iba el micro de la gira. Gael mira las redes y lo ve en Buenos Aires comiendo sushi. Mi hijo no sabe ni que tiene novia”, señaló, aunque admitió que se hace cargo de las cuotas del niño: “Sigue pagando expensas y servicios y me depositó 40 mil pesos y los gastos los voy pagando día a día con lo que me entra a mí, todo está pagando él, yo le paso todo y paga absolutamente todo”.

Finalmente, contó un incidente que tuvo lugar los últimos días: “La semana pasada realicé una denuncia porque hubo una situación de gritos, él me prohíbe como esta es su casa, que pueda venir una pareja o persona que pueda estar conmigo y lo dijo en tono amenazante delante de Gael y no lo voy a permitir. Está lastimando la psiquis de un menor, esto de decir que se casa que no, puede hacer lo que quiera pero que sea ordenado con la vida para con su hijo”, cerró.

Celeste Muriega y Christian Sancho se conocieron en Sex

En diálogo con Teleshow, Darío Czernicer, abogado del rosarino, dio la versión de su defendido: “No tenemos intención de entrar en un ida y vuelta con la ex, si ella tiene intenciones de hacer un problema que lo lleve a la Justicia, lo llevaremos entre abogados”, señaló el letrado, buscando bajar los decibeles al conflicto, que los tomó de manera inesperada: “Nos sorprendió, ellos no estaban mal. Nuestra idea no es armar una escalada de violencia, en la que terminás saliendo a decir cualquier barbaridad”, agregó.

El abogado agregó que buscan poner paños fríos a la situación mediática “para preservar al hijo que ve, escucha y entiende. Christian no quiere que el hijo vea a los padres peleando a la tele, ni exponer a su nueva pareja”, aseguró y ratificó los dichos de Vanesa sobre el pago de Christian: “Cuando vio el lío que se armaba, me mandó todo el detalle. Tiene una persona encargada de pagar todo lo del hijo”, afirmó.

Respecto a las acusaciones de que Christian no ve a Gael, fue terminante. “No es verdad, antes de ser abogado soy su amigo. Desde que empezó la gira de la obra lo ve menos que hace un mes, pero hasta entonces lo veía tres o cuatro veces por semana, lo llevaba a la cancha, a jugar al fútbol, dormía con él. Ahora lo ve una o dos veces, pero es lógico y es público, es el que mantiene todo y tiene que trabajar”.

Por último, el letrado aseguró que no recibieron ningún tipo de aviso legal de parte de la expareja de su defendido. ”A Christian nadie lo notificó de nada, yo sería el segundo en enterarme. No digo que no exista, están los tiempos de la Justicia, pero no recibimos nada. Y tampoco sé por dónde podría venir. ¿Qué nos van a reclamar si está todo cubierto?”, concluyó.

