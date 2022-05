Lissa Vera recordó uno de los momentos más duros de su paso por Bandana: “Me quisieron secuestrar y ahí perdí mi plata”

Liisa Vera

José María Muscari visitó a los participantes de El Hotel de los Famosos y esta vez fue con una pregunta muy obvia pero que la mayoría de ellos nunca se habían realizado, ¿qué harían si ganan los diez millones de pesos que hay de premio?

Fue entonces que el dramaturgo quiso indagar más sobre la relación de ellos y el dinero y apuntó directo a Lissa Vera. “¿Y la Bandana y la plata?”, preguntó y quiso saber si había ganado mucho y ella asintió: “Para la edad que tenía sí, gané mucho”. Siendo chica, compartía todo con su familia. “Me quedé una parte que la usaba para mis gastos, amigos, y lo otro se lo di a mis padres para que ahorren y le tenía que decir a mi papá que por favor se compre algo porque estaba acostumbrado a la economía de guerra”.

Respecto a qué hacían con la plata, dijo: “Comprábamos ropa, compramos muebles, ayudé con deudas, y se guardó, mi familia no gastaba, no deliraban. Tuve una situación heavy donde perdí plata porque me fui del barrio porque me quisieron secuestrar, en la época de los secuestros, en el 2002. Nos tuvimos que borrar”.

No contó más sobre dicho acontecimiento aunque sí lo había hecho el año pasado en el ciclo PH, Podemos Hablar: “La noche que tenían pensado el hecho me estuvieron esperando en una esquina, ellos sabían todo mi itinerario. Fue en San Justo, pero esta gente era de Ciudad Evita”. Allí también explicó que gran perte de sus ahorros se gastaron en la mudanza, en busca de seguridad.

Para la suerte de ella y de su familia, el plan de los secuestradores salió mal porque esa noche no apareció, pero luego se enteró gracias a un amigo de la infancia, que este grupo le contó todo lo que habían pensado hacer. “El papá de este chico fue a hablar con el mío. Yo justo tenía un viaje a Paraguay y en lugar de llevarme una valija a la gira me agarré tres y desaparecí”.

Lowrdez, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivonne y Virginia da Cunha, Bandana

Tras el episodio, sus padres pidieron licencia en el trabajo y sus hermanos dejaron momentáneamente el colegio y se instalaron en Paraguay hasta que las cosas se calmaron, mientras ella seguía en Buenos Aires trabajando con el grupo originado en Pop Stars. En aquella charla contó también que alertado por la situación Gustavo Yankelevich decidió ayudarlos y a su regreso estuvieron parando en un hotel.

“Me quedé sola en un monoambiente en Palermo mientras mi familia estaba en Paraguay. Fue una de las cosas más jodidas que viví durante Bandana, la pasamos muy mal y la plata se fue en alquiler y en cosas. Cuando terminamos el contrato yo me quedé sin trabajo, con cinco mil pesos en el bolsillo y la vida, que no sabía a donde iba a terminar”, cerró.

En la misma charla con José María Muscari Sabrina Carballo sorprendió y se emocionó al contar qué haría con el dinero si ganaba. “Llevo a mis sobrinos a Disney y hago el proyecto que quiero: ser mamá”, dijo la actriz que comenzó su carrera en Amigoviosy recordó una frase que le decía el Chanchi Estévez, casualmente ahora participante del ciclo, cuando eran pareja: “Cuando yo era más chica como que le tenía mucho respeto al dinero, porque conocí gente con mucho dinero que era pobre y que estaban solos. Una vez me dijo algo que me quedó grabado,, ‘La plata no te hace malo, la plata te delata’. Y él siempre me decía ‘no le tengas miedo al dinero porque si no nunca vas a tener nada’”.

